Waarom nieuwe coach Setién bij het Barça-huis past: “Ik zou een vinger hebben gegeven om met Cruijff te mogen voetballen”

14 januari 2020

15u48 0 La Liga Quique Setién moet FC Barcelona opnieuw naar de successen van weleer stuwen. Een relatief onbekende naam, maar de 61-jarige Spanjaard en de Catalaanse grootmacht zijn misschien wel een match made in heaven. “Ik zou een vinger hebben gegeven om met Cruijff te mogen voetballen”, liet de nieuwe trainer eerder optekenen. De man werd deze middag voorgesteld bij de Blaugrana. “Gisteren liep ik nog langs de koeien in mijn dorp, nu sta ik op het trainingsveld met de allerbeste spelers ter wereld.”

Tussen 1977 en 1996 speelde Setién zijn hele carrière in thuisland Spanje. Met Racing Santander - de club uit zijn geboortestad -, Atlético Madrid, Logrones en Levante klokte de ex-middenvelder af op 305 matchen in La Liga - goed voor 47 goals en één assists. Ook verzamelde hij in de fleur van zijn carrière 206 minuten voor de nationale ploeg. Ei zo na keken ook onder andere Eric Gerets en Frank Vercauteren hem rechtstreeks in de ogen, ware het niet dat Setién tijdens een oefenpot tegen België op 19 februari 1986 de hele match op de bank zat.

Ook in het zand kon Setién trouwens aardig uit de voeten. Hij leerde op de witte stranden van de Cantabrische kust voetballen en schopte het zelfs tot de Spaanse nationale ploeg van het strandvoetbal. Iets wat hij nu nog steeds in z’n vrije tijd doet.

Drie dagen eenzaam op hotel in Equatoriaal-Guinea

Geen topclub als speler, maar ook geen topclub als trainer - tot nu dus. Vijf jaar na zijn pensioen werd Setién voor het eerst hoofdcoach. Santander, Polideportivo Ejido, Logroñés, Lugo, Las Palmas en Real Betis stonden al op zijn coach-palmares en de man waagde zich ook enkele maanden aan een bondscoachavontuur bij... Equatoriaal-Guinea. “Ik zag de mogelijkheden en de infrastructuur van het land, maar merkte al snel dat er helemaal geen ernst was om iets op te bouwen. Ze hadden me zelfs eens drie dagen lang in een hotel gestopt, zonder ik íemand zag.”

Bij Real Betis - z’n laatste club - maakte hij indruk, het was ook de ploeg waar hij zich manifesteerde met mooi, verzorgd en dominant voetbal. Het succes volgde. De Spanjaard leidde de Spaanse club naar de Europa League, waar de ploeg in de zestiende finales botste op Rennes. Ook loodste hij zijn team naar de halve finales van de Copa del Rey. Daarnaast is hij tot vandaag de laatste die kwam winnen in Camp Nou, in november 2018. Betis haalde het na een waar spektakelstuk met 3-4. Niet op de counter: de bezoekers hadden evenveel balbezit. Geen sinecure.

Schaakmeester

In Santandar kreeg hij snel de bijnaam ‘De meester’, omdat de technicus zichzelf intellectueel uitdaagt. Zijn grootste hobby is schaken, zo mocht hij het zelfs al eens opnemen tegen ex-wereldkampioenen Kasparov en Karpov. “Schaak en voetbal lijken op elkaar. Het is bij beide sporten belangrijk om controle te hebben over het centrum en overzicht te bewaren. Het is niet belangrijk hoe de pionnen op dát moment staan, wél hoe ze na enkele bewegingen zullen staan. Dát is controle.”

Controle. Het codewoord van Setién. En een opvatting waarmee hij perfect lijkt te passen bij de Blaugrana. “Een speler voelt zich pas comfortabel en is gelukkig als hij de bal zelf heeft. Daarom ben je uiteindelijk toch voetballer geworden. De relatie met de bal is het allerbelangrijkste. Als jij hem hebt, kan de opponent niet scoren.” Niet vreemd dus dat de man één groot idool heeft: Johan Cruijff. “Toen Cruijff bij Barça arriveerde, moest de tegenstander 80 minuten lang achter de bal hollen. Hem afpakken lukte gewoon niet. Toen zei ik tegen mezelf: ‘zo wil ik het ook’. Mijn tactiek was gebaseerd op zijn idee. Hou de bal en zie hoe de rivaal er continu achteraan rent. Dan voel ik écht voetbal. En ik ben blij dat ik dit nu ook in de praktijk breng. Weet je: ik zou een vinger hebben gegeven om met Cruijff te mogen voetballen.”

Messi tot z’n zestigste

Met Cruijff lukte dat niet, maar Setién zal nu wel in de wolken zijn dat hij ene Lionel Messi onder zijn hoede krijgt. De twee hebben elkaar al eens ontmoet. Toen voormalig Barça-trainer Pep Guardiola een open training hield, mocht de fonkelnieuwe Catalaanse oefenmeester een kijkje komen nemen. Hij zag er Messi. “Ik liep naar hem toe en vertelde hem meteen om te blijven voetballen tot ik doodga”, vertelde Setién daarover aan El Pais. Achteraf zagen ze elkaar, toen Barcelona in 2016 op bezoek kwam bij Las Palmas. Ze deelden een knuffel, sloegen een praatje op het veld en verdwenen nadien samen in de tunnel. “Messi is al tien jaar de beste. Ik denk niet dat Pélé die lange continuïteit heeft aangehouden.”

Ook met Sergio Busquets heeft Setién nu al een goede band. Voor de 3-4-zege van Betis tegen Barcelona vroeg hij het truitje van de Spaanse ervaren middenvelder. Achteraf werd die deal beklonken. “Voor Quique. Veel appreciatie en bewondering voor de manier waarop je het voetbal ziet”, had Busquets op het shirt geschreven.

Zo lijkt Barça een coach te hebben gevonden die echt bij het huis past. Vanmiddag bij zijn voorstelling aan het grote publiek vertelde hij alvast wat het publiek graag hoort. “Ik beloof jullie één ding: Barcelona zal mooi voetbal spelen. Ik geloof dat om resultaten te bereiken goed voetbal noodzakelijk is. In mijn stoutste dromen had ik niet kunnen bedenken dat ik ooit trainer van Barcelona zou zijn”, sprak hij veelbetekenend. “Dit is zo’n speciale dag en ik wil iedereen bedanken die voor mij gekozen heeft. Ik ga proberen mijn enthousiasme en dadendrang over te brengen op de spelers.” Wordt hij dan toch meer dan een tussenpaus?

