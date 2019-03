Waarom Lionel Messi de bal in de eerste minuten negeert: “Hij maakt een ‘mentale prent’ van de tegenstander” ODBS

02 maart 2019

19u28

Bron: Financial Times 0 Primera Division Als je Lionel Messi vanavond in ‘El Clásico’ niet meteen ziet, is dat perfect normaal. Volgens Ernesto Valverde doet de Argentijn in de openingsminuten liefst zo weinig mogelijk, om zijn tegenstander optimaal te kunnen analyseren.

Een opvallende anekdote van de Spaanse FC Barcelona-coach in de Financial Times, in een passage waarin hij het heeft hoe zijn spelers een wedstrijd ‘interpreteren’. Daarbij gaat de stelregel ‘je kan niet denken, maar moet spelen’ niet op voor zijn sterspeler. Volgens Valverde behoudt Messi immers, quasi steevast, de eerste minuten om vooral de opponent te taxeren. Waar de zwakheden zich bevinden, hoe hij de grootste schade kan berokkenen. Valverde stelt dat Messi zelfs de bal negeert om zich mentaal in te prenten waar de verdedigers van de opponent zich bevinden. “Vervolgens, wanneer de match zich geleidelijk op gang trekt, zie je hem steeds meer. Dan weet hij perfect hoe de zwakke punten van de rivaal uit te buiten”, aldus Valverde.

Met een wereldse hattrick in Sevilla, toonde Messi (31) vorige zaterdag nog maar eens zijn doeltreffendheid. 650 goals heeft hij nu in totaal voor Barça en Argentinië. “Ik denk dat hij momenteel in vorm is, in heel goeie vorm. Soms denk je dat hij een mindere match gespeeld heeft, maar uiteindelijk was hij dan toch weer erg belangrijk. Als elftal moeten we vooral goed spelen om Messi te laten uitblinken”, vervolgde Valverde, die ruiterlijk toegaf dat de ‘blaugrana’ zowel in Sevilla als in Madrid in grote delen van de partij ondermaats waren. “Het kan nog beter, we geven dikwijls nog te veel weg terwijl we zelf niet veel creëren.”

Als Barcelona vanavond de Clásico opnieuw wint, ligt de titel in La Liga voor het grijpen. “Het wordt wel een heel andere match dan woensdag. Maar als we nu ook nog eens punten kunnen afsnoepen van een directe rivaal, zou dat een enorme vertrouwensboost zijn. Woensdag zagen we echter hoe moeilijk het kan zijn in het Bernabéu. Twee keer winnen bij Real in vier dagen, dat zou straf zijn.”

In het stuk in de Financial Times komt ook voorzitter Josep Bartomeu aan bod en die zegt dat het opvallend is hoeveel spelers niet naar Camp Nou willen komen wegens de zware interne concurrentie binnen de selectie. “Spelers die ik graag wou, waren niet geïnteresseerd in Barcelona. Er zijn voorbeelden, ik ga hun namen niet noemen, van grote spelers die nu het mooie weer maken bij topclubs, die het niet aandurfden om te concurreren met jongens als Xavi, Iniesta of Messi. Toen we hen een voorstel deden, waren ze aanvankelijk erg enthousiast. Maar achteraf hoor je dat ze niet komen ‘omdat ze op de bank zullen zitten’. Zo’n jongens willen we niet.”