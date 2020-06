Waarom een gefrustreerde Lionel Messi vrijdag duw uitdeelde: sporen van gruwelijke fout duidelijk zichtbaar GVS

22 juni 2020

09u15 0

Het was een opmerkelijk moment vrijdag in de Spaanse topper tussen Sevilla en FC Barcelona. Enkele minuten voor rust zagen we een zichtbaar gefrustreerde Lionel Messi, iets wat hem maar zelden overkomt. De Barça-ster ging tegen de grond en haalde direct verhaal bij boosdoener Diego Carlos. Sterker nog: Messi gaf de centrale verdediger een duw op de borst. Carlos ging daarbij ostentatief tegen de grasmat.

Zonder twijfel de opvallendste fase uit de voorts slaapverwekkende partij. Ook al omdat de Argentijn niet werd bestraft voor de duw. Sommige analisten zagen er een gele kaart in, anderen vonden het verbazend dat Messi niet meteen rood kreeg.

Los van de discussie óf ‘de Vlo’ een kaart verdiende en welke kleur die dan moest hebben, wordt nu duidelijk waarom het potje van Messi overkookte. Nieuwe beelden tonen de ernst van de fout van Carlos aan. Met een gestrekt been teisterde hij vol het linkerbeen van Messi. Gisteren op training waren de sporen duidelijk zichtbaar.

Lees ook:

Barcelona staat dicht bij contractverlenging Messi: “Gesprekken lopen in goede verstandhouding”



(FOTO) Así quedó la pierna de #Messi tras la dura entrada de Diego Carlos https://t.co/al6TA4Jup4 pic.twitter.com/CbK5mxDGhw StudioFútbol(@ StudioFutbol) link

💪 Let's go Leo! pic.twitter.com/VnjvdkS4gP FC Barcelona(@ FCBarcelona) link