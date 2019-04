Waanzin! Barcelona pakt in spektakelmatch punt in blessuretijd, Messi start comeback met nieuw pareltje GVS

02 april 2019

23u38 0 Villarreal CF VIL VIL 4 einde 4 BAR BAR Barcelona Primera Division Wat een dolle taferelen in Spanje. FC Barcelona leek op een nederlaag af te stevenen, maar in de blessuretijd sleepten de Catalanen tegen Villarreal met twee goals nog een punt uit de brand: 4-4. Wie de ommekeer inzette? Uiteraard Lionel Messi. En uiteraard met een fenomenale vrije trap...

GOAL | Wat een schitterende vrije trap van Messi! 😍🐐



4️⃣-3️⃣ #VillarrealBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/gGLBzYLi0S Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Zonder Lionel Messi dacht Barcelona de klus wel even te klaren. Zo leek het ook in de aanvangsfase. Pijlsnel stond het 0-2 via Coutinho en Malcom, de eerste Braziliaan trapte ook nog op de paal. Klus geklaard dacht iedereen, wie toen had voorspeld dat de thuisploeg nog vier keer ging scoren, werd gek verklaard. Maar het gebeurde zomaar. Chukwueze - wat een match speelde die uiteindelijk - klopte in twee tijden Ter Stegen, waarna het Estadio de la Cerámica na rust hélémaal ontplofte.

TIKI-TAKA | Prachtig samenspel van Barcelona en Coutinho werkt af! 😍



0️⃣-1️⃣ #VillarrealBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/TYLiJPTLvv Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Ekambi veinsde vlak na de pauze een voorzet maar trapte achter de rug van Ter Stegen binnen. Rond het uur ontsnapte Iborra en verschalkte hij droogjes de Duitse doelman. Messi moest dan maar invallen om het tij te keren - even rusten met nog enkele zware weken in het verschiet was hem niet gegund. Het werd zelfs nog straffer na zijn optreden: de ingevallen Carlos Bacca (ex-Club Brugge) rondde een heerlijke steekpass van Santi Cazorla af. 4-2. Kon het nog gekker? Jawel...

In de blessuretijd was Messi z’n moment immers gekomen. Op de rand van de zestien poeierde hij alwéér een vrije trap heerlijk in de kruising. En met nog 30 seconden op de klok gebeurde het onwaarschijnlijke. Suarez kreeg het leer schuin voor doel en zette met een lage schuiver de 4-4 op het scorebord. Ongeloof op de banken.

Barça houdt zo acht punten over op eerste achtervolger Atlético Madrid. Zaterdag staan beide teams tegenover elkaar. Vanaf minuut één met die ene God: Messi.

GOLAZO | Malcom scoort op assist van Vidal! 💪🇧🇷



0️⃣-2️⃣ #VillarrealBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/tcEL6x9Elh Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Chukwueze met de aansluitingstreffer voor Villarreal! 🔥



1️⃣-2️⃣ #VillarrealBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/mkJUrVXKbQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Toko Ekambi met de gelijkmaker! Wat een wedstrijd! 😍



2️⃣-2️⃣ #VillarrealBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/I5C78E1QRm Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAAL | Iborra plaatst de bal buiten bereik van Ter Stegen! 💥



3️⃣-2️⃣ #VillarrealBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/Ddr2bZGwIj Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOLAZO | Bacca scoort! De avond draait uit op een nachtmerrie voor Barcelona! 😱



4️⃣-2️⃣ #VillarrealBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/S0NhWq6r1i Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOLAZOOOO | Suarez met de gelijkmaker! Wat een waanzinnige wedstrijd! 🤯



4️⃣-4️⃣ #VillarrealBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/mNRFJNhLpi Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link