Voorzitter Real Madrid bekent voor het eerst: “Zijn hoopvol dat Hazard komt” Kristof Terreur in Azerbeidzjan

28 mei 2019

07u46

Bron: HLNinEngeland / Onda Cero 3 Real Madrid Voila, daar is de eerste openlijke toegeving. Real Madridvoorzitter Florentino Perez is hoopvol dat hij Eden Hazard naar Spanje kan halen. Dat vertelde hij aan de Spaanse radio: “We proberen het al jaren.”

In een interview met deze krant (zie hier) zegt Hazard het nog niet expliciet, maar de Europa Leaguefinale wordt zijn laatste match voor Chelsea. De hints zijn overduidelijk. Hij wil naar Real Madrid. In een gesprek met Onda Cero, de Spaanse radio, geeft voorzitter Florentino Perez voor het eerst de interesse toe: “Ik ben erg geïnteresseerd in de komst van Hazard naar Real. Ik ben hoopvol dat hij komt. Hij is een van de besten ter wereld. Maar hoe gaan we met een club praten die de finale speelt? We probeerden hem vorig seizoen al binnen te halen, maar dat wat was onmogelijk. We hengelen al een paar haar achter hem, maar voorlopig hebben we hem nog niet beet.”

Hazard landde gisteravond in Baku voor de Europa Leaguefinale. Real Madrid, dat is een zorg erna. Vanaf dan kan het voor hem niet rap genoeg gaan. Hij telt zijn dagen af.m en hoopt dat Real Madrid voor 4 juni een vergelijk vindt met Chelsea over zijn transferprijs - het is de dag dat de Rode Duivels zich in Brussel moeten melden voor de interlands tegen Kazachstan en Schotland. Liever trekt hij erna niet op vakantie met een transfersoap aan het hoofd.

Ook Real is vragende partij voor een snelle oplossing - maar hoopvol zijn ze niet. De Spaanse club legde al in januari de eerste lijnen uit naar Chelsea. Ook Hazard had gehoopt dat er voor het eind van het seizoen duidelijkheid was, maar dat was buiten de hoge eisen gerekend van Marina Granovskaia, de stugge transferbazin en rechterhand van Roman Abramovich gerekend. Nadat beide partijen enkele weken geleden zonder akkoord uit mekaar gingen, liet ze verstaan dat er pas na de Europa Leaguefinale gepraat kon worden. Talks on hold - ondanks voorbarige berichten in Franse en Spaanse media. Real heeft zo’n 100 miljoen euro gebudgetteerd voor een speler die nog een jaar onder contract ligt, maar zij had een veel hogere prijs in gedachten - meer dan 130 miljoen euro. Op dat moment een dealbreker voor Real.

Na een abominabel seizoen heeft Real dringend nood aan goed nieuws. Vanaf 30 mei, de dag van de finale, zullen ze opnieuw de forcing voeren. Zullen ze uiteindelijk betalen wat Chelsea wil? Of doen ze een tegemoetkoming ergens in het midden tussen vraag en aanbod? De push komt er.

Na de pijnlijke nederlaag op de slotspeeldag tegen Real Betis heeft coach Zinédine Zidane, grootste pleitbezorger van Hazard, nogmaals op de tafel geklopt. Hij wil zekerheid dat hij zijn ploeg rond hem kan bouwen. Zidanes plan met de aanvoerder van de Rode Duivel is duidelijk. Hazard moet het uithangbord van het nieuwe Real worden. Een referentiepunt tussen de lijnen, dat de club verloor na het vertrek van Cristiano Ronaldo.

In de vestiaire van Real is Hazards komst al weken een thema. Met gunstige signalen dat zijn ploegmaats hem straks met open armen zullen ontvangen. Zijn WK, zijn sterk seizoen bij Chelsea, de persoonlijkheid, goesting en ambitie die hij toonde tijdens de contacten met Real, hebben de laatste sceptici, in bestuurs- en kleedkamer, over de streep getrokken. Het geloof in de nieuwe gangmaker is groot. Zidane hoopt dat Hazards komst straks voor een nieuwe wind zorgt. Dat zijn ploeg zich aan de hand van Hazard, een leider met de voeten, heruitvindt na een belabberd seizoen. Zizou gelooft oprecht dat hij op beslissende momenten het verschil zal maken.

Duurste Real-transfer ooit

Het valt af te wachten wat de druk met Hazard zal doen - doorgaans zorgeloos, maar evenmin vrij van stress. Met een transfersom van ruim 100 miljoen euro wordt hij de duurste aanwinst ooit van Real. Duurder dan Cristiano Ronaldo (96 miljoen euro) in 2009, duurder dan Gareth Bale (100.759.418 euro) in 2013. Ook uit de polls die kranten uitvoerden bij fans blijken de hoge verwachtingen: van alle genoemde versterkingen blijkt Hazard de populairste. Er is een groot draagvlak voor zijn komst. Zijn shirt belooft straks een bestseller te zijn. Als de clubs eruit raken, kan ook de commerciële molen beginnen te draaien.

Zijn twee broers, Thorgan en Kylian, zijn ondertussen verlost van hun tranferbeslommeringen. Two down, one to go voor vader Thierry, die zijn zonen begeleidt. Ooit liepen er al de drie broers Gudjonsson bij Genk, Thordur, Bjarni en Joey. De broers Vidarsson (Arnar, Bjarni en David) passeerden in de Jupiler Pro League. Er waren de broeders Kimoni destijds (Serge, Daniel, Donatien), de broers John (Paddy, Ola, Collins) in Nederland, Ray, Rodney en Danny Wallace in Engeland, de Nigeriaanse broers Babangida (Tijani, Ibrahim, Haruna), in Frankrijk de broers Pogba (Paul, Mathias, Florentin). Maar nooit bracht een broedertrio in één zomer op de markt zoveel op als de Hazards - de prijs klimt straks zeker boven de 125 miljoen.