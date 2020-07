Voorzitter Barcelona: “Messi tekent zonder twijfel bij” Redactie

27 juli 2020

11u54

Bron: AD.nl 0 Primera Division Voorzitter Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona is er nog altijd van overtuigd dat Lionel Messi zijn contract gaat verlengen. Net als Inter-coach Voorzitter Josep Maria Bartomeu van FC Barcelona is er nog altijd van overtuigd dat Lionel Messi zijn contract gaat verlengen. Net als Inter-coach Antonio Conte deponeert Bartomeu de geruchten rond een transfer van de 33-jarige Argentijn in de prullenbak.

“Messi heeft zo vaak gezegd dat hij hier zijn carrière wil afsluiten, dus ik twijfel er niet aan dat hij gaat bijtekenen”, aldus Bartomeu in de Spaanse krant Mundo Deportivo. In het interview met het dagblad zei Bartomeu ook dat Barça 200 miljoen euro aan inkomsten heeft misgelopen door de coronacrisis.

Messi tekende in 2017 zijn laatste contractverlenging bij de Catalaanse club. Die verbintenis loopt volgend jaar af. Er kwamen al verhalen naar buiten dat Messi de onderhandelingen over een nieuw contract zou hebben afgebroken uit onvrede over de gang van zaken bij de club en vorig weekend zei de Argentijn opnieuw dat Barcelona een zwakke ploeg heeft die niet stabiel is. Dat de vader van Messi een huis kocht in Milaan, deed de geruchtenmolen op hol slaan. Maar Conte verwees die speculaties dus al snel naar het rijk der fabelen.

