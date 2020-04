Voormalig Real-doelman doet boekje open over Messi: “Hij was een bedrieger en provocateur” MDRW

23 april 2020

23u35 1 La Liga De autobiografie van Jerzy Dudek zorgt voor ophef in Spanje. De oud-doelman van Real Madrid deelt daarin een paar flinke sneren uit naar Lionel Messi en het Barcelona van toen. “Ze stonden klaar om je te provoceren en deden dat tot in de perfectie.”

Dudek haalt in zijn autobiografie ‘Un Camino Real’ - vrij vertaald: een koninklijk pad - herinneringen op aan zijn tijd bij Real Madrid. De goalie stond in het verleden ook tussen de palen bij Liverpool en Feyenoord. In z'n nieuwe boek heeft-ie geen goed woord over voor Messi. “Hij was een bedrieger en een provocateur, net als volledig Barcelona en Pep Guardiola. Ze stonden klaar om je te provoceren en deden dat tot in de perfectie. Dat deed José Mourinho en de ploeg destijds enorm veel pijn.”

Ik heb Messi zulke gemene dingen horen zeggen tegen Pepe en Ramos, dat zou je niet verwachten van zo’n rustig en ogenschijnlijk goed persoon. Jerzy Dudek

De 47-jarige Pool was tussen 2007 en 2011 reservedoelman bij de Koninklijke. Hij maakte met andere woorden het Mourinho-tijdperk mee in de Spaanse hoofdstad. De rivaliteit tussen Barça en Real bereikte toen het kookpot, met enkele verhitte Clásico’s tot gevolg. Niet zelden werden Sergio Ramos en/of Pepe met een rood karton van het veld gestuurd na een drieste tackle. Maar volgens Dudek riep de Argentijnse sterspeler dat vaak op zijn team af. “Ik heb Messi zulke gemene dingen horen zeggen tegen Pepe en Ramos, dat zou je niet verwachten van zo’n rustig en ogenschijnlijk goed persoon.”

Dudek heeft in zijn boek ook aandacht voor Cristiano Ronaldo. De mensen hebben volgens hem een vertekend beeld van de Portugees. “Ronaldo kan soms arrogant over komen, maar achter de schermen is hij écht een normale jongen. Op het veld is hij totaal anders dan ernaast.” De Pool looft verder ook zijn winnaarsmentaliteit en zijn drive om doelpunten te maken. Dat doet hem dan weer denken aan die andere legende van Real Madrid. “Net als Raúl is hij egocentrisch, ongelooflijk competitief en een echte winnaar. Allebei zouden ze liever met 2-1 winnen dankzij hun goals, dan dat het team met 5-0 wint en dat andere spelers scoren.”

