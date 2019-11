Voor Courtois is het incident-Bale van de baan: “Het is normaal dat je van je land houdt, dat gaat voor op alles” MGL

25 november 2019

14u49 0 Real Madrid In de persbabbel voor de belangrijke confrontatie in de Champions League met PSG ging Thibaut Courtois nog even in op de hetze rond Gareth Bale. Na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije, waar Wales zich plaatste voor Euro 2020, liet de Welshman zich gaan in het feestgedruis. Hij ging achter een vlag staan waarop “Wales, golf, Madrid. In that order” te lezen stond.

“Wat daar gebeurd is, heeft niets te maken met z’n gedrag bij Real Madrid. Hij is een topproffesional. Zowel tijdens matchen als op training geeft hij altijd alles.”, opperde Courtois, “Je houdt van je land en dat gaat voor op alles.” Toen Bale zaterdag z’n opwachting maakte in de wedstrijd tegen Real Sociedad, was Bernabéu toch een andere mening toegedaan. Het publiek floot Bale uit. In het publiek was zelfs een vlag te zien waarop stond: Rodrygo, Vinicius, Lucas, Bale. In that order.

Bernabéu streng

“Het is normaal dat de fans een mening hebben en dat ze die dan ook uiten. Ik ben niet de persoon om daar commentaar op te geven. Ze willen dat wij altijd alles 100% geven, wat hun goed recht is.”, ging Courtois verder. “Op zaterdag was hij met z’n invalbeurt heel bepalend en droeg hij zelfs nog bij aan de goal van Modric. Wat gebeurd is, is gebeurd.” Daarmee lijkt de kous voor Courtois duidelijk af. Het is nog maar de vraag of Bale en de fans van Real nog met elkaar verder willen.