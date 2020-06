Volgens Courtois werd goal Januzaj terecht afgekeurd, Zidane ‘not amused’: “Ik wil over voetbal praten” DMM

22 juni 2020

07u56 0 La Liga Dan sta je weer aan de leiding van La Liga, krijg je opnieuw een reeks vragen over scheidsrechterlijke beslissingen. Zinédine Zidane was er zichtbaar geïrriteerd door na de overwinning van Real Madrid op Sociedad.



Boem. Een heerlijke streep was het van Adnan Januzaj. De Rode Duivel leek in de 68ste minuut Real Sociedad op gelijke hoogte te zetten met Real Madrid, maar dat was buiten de VAR gerekend. De videoref zag een ploegmaat van Januzaj buitenspel staan. Geen goal en geen gelijkmaker.

Real was in de partij op voorsprong gekomen na een controversiële penalty. De 2-0 viel enkele tellen na de afgekeurde goal van Januzaj toen Benzema een bal schijnbaar met de arm/schouder meenam. De videoref zag geen graten in de actie van de Fransman.

Logisch dus dat hét gespreksonderwerp na Real Sociedad - Real Madrid de scheidsrechterlijke beslissingen waren. “Het stoort me dat aan het eind van deze match weer alleen maar over scheidsrechters wordt gepraat”, zei Real-coach Zinédine Zidane. “Alsof wij niets gepresteerd hebben.”

De Fransman zou liever wat meer aandacht voor de zege van zijn ploeg gezien hebben. “Ik heb de bewuste fases nog niet opnieuw gezien, ik wil ook alleen maar denken aan onze verdiende overwinning. Ik had liever gepraat over voetbal.”

Zaterdag had Gerard Pique van Barcelona nog olie op het vuur gegoten door te stellen dat refs altijd de kant van Real kiezen. Tegen Valencia zag ‘De Koninklijke’ een vroege achterstand afgekeurd. “We kunnen niet controleren wat mensen vertellen. Wij willen wedstrijden winnen op het veld”, aldus Zidane.

Met 9 op 9 sinds de herstart van de Spaanse competitie wipt Real op basis van onderlinge duels over Barcelona in de tussenstand. “We zijn er nog niet, want het zal moeilijk worden tot het bittere eind”, zegt Zidane over de titelstrijd. “Al is de mentaliteit in mijn ploeg om te winnen groot.”

Courtois hield andermaal de nul: “Het belangrijkste was de zege”

Was de VAR er niet geweest, dan had Courtois één goal moeten toegeven op verplaatsing bij Real Sociedad. Madrid won met 0-2, maar bij een 0-1-voorsprong joeg Adnan Januzaj de gelijkmaker met een schicht tegen de touwen. De videoref zag dat een speler van Sociedad in buitenspelval stond én dat die het zicht van Courtois belemmerde bij het afstandsschot van Januzaj.

Twee Belgen in de hoofdrol bij de meest cruciale fase van de wedstrijd, al ging Courtois er - in tegenstelling tot coach Zinédine Zidane - wel iets dieper op in na de match. “Toen Januzaj schoot stonden er drie spelers in mijn gezichtsveld: Merino, een ploegmaat van hem en een ploegmaat van mij die het schot probeerde te blokkeren.”

“Ik kon niets zien en dan gaat het zo snel dat je niet meer kunt reageren. Dus is het buitenspel. Of je het nu een faire beslissing vindt of niet, ik werd gehinderd om de bal te zien. Daarom is de VAR er en ik denk dat de beslissingen duidelijk waren.”

“Het belangrijkste deze avond was de zege”, vertelde onze nationale doelman in verder nog in een eerste reactie. “We wisten dat het hier een moeilijke wedstrijd zou worden. Sociedad is een goeie ploeg, die volop meegaat in de strijd om Europees voetbal. Deze overwinning betekent dus wel iets.”

