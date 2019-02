Vinicius (18), nu al opgeroepen voor Seleçao, stuurt Piqué het bos in. Maar Cristiano Ronaldo is niet onder de indruk ODBS

28 februari 2019

17u46

Bron: Don Balon 0 Primera Division Vele ogen waren gisteravond in de Clásico gericht op Vinicius (18). Het Braziliaanse wonderkind toonde flitsen van zijn absolute klasse, vooral toen hij een keertje Piqué op geweldige wijze uitkapte. Maar Vinicius toonde vooral dat hij nog ongepolijst is in de box. Geen eindproduct, zo zag ook ene Cristiano Ronaldo. Vandaag riep de Braziliaanse bondscoach Tite hem toch al een eerste keer op voor de nationale ploeg.

My god Vinicius 🔥 @vini11Oficial @realmadriden

Future is safe 😍 #ElClasico pic.twitter.com/zuWx3hbYvw Shyam Sundar(@ shyind) link

Met een buitengewone techniek in combinatie met zijn snelheid, zorgde Vinicius meer dan eens voor alarmfase rood bij FC Barcelona. Maar de vier kansen die hij kreeg, wrong hij allemaal de nek om. En omdat ook Benzema en Reguilon misten, kreeg hij ook geen assist achter de naam. In de 26 matchen die hij voor het eerste van Real speelde, trapte hij al 75 keer op doel maar wist hij nog maar drie goals te maken. Ook gisteren: zes pogingen op doel, slechts één tussen de palen. Dan was Ousmane Dembélé aan de overkant een pak efficiënter: niet één schot op doel, wel goed voor de assist bij de 0-1 en 0-2. En ook een geweldige actie waarbij hij Dani Carvajal het nakijken gaf in de zestien.

What a skill from Ousmane Dembele on Dani Carvajal. Just blows past him with a great skill that puts the RB on the ground. pic.twitter.com/lGb0O6wob0 footballnews(@ footynews34) link

Enter Cristiano Ronaldo, de man die Real Madrid steeds meer mist omdat vooral zijn doelpuntenproductie niet vervangen werd. Isco en Asensio zouden hun kans krijgen, maar die eerste zat gisteravond niet eens op de bank. Gegokt en verloren. Bij het Spaanse blad Don Balon gaf Ronaldo (in zijn eerste 40 matchen voor Man United zelf maar goed voor 6 goals) zijn ongezouten mening over ‘Vini’, de jongen waarvan Real-voorzitter Florentino Pérez hoopt dat hij 'CR7' in het Bernabéu opvolgt. De conclusie van de Portugees is duidelijk. Dat er nog veel nodig zal om Vinicius ooit met hem te kunnen vergelijken. En dat Vinicius alleen maar in de kijker loopt en kansen krijgt omdat zijn ploegmaats de middelmaat niet overstijgen. Als hij opvalt, is dat vooral door zijn leeftijd, niet zijn talent.

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft Vinicius Junior alvast voor het eerst opgeroepen voor het nationale A-elftal. Brazilië oefent in maart tegen Panama (23/03) en Tsjechië (26/03). Vinicius moet samen met AC Milan-aanvaller Lucas Paqueta (21), een ex-ploegmaat van Vinicius bij Flamengo, de afwezigheid van Neymar opvangen. De PSG-ster ligt allicht nog tot april in de lappenmand ligt met een voetblessure.

Marcelo is er niet bij. De 30-jarige linkervleugelverdediger presteert dit seizoen erg middelmatig met Real en moet zich van Tite even bezinnen. Eind 2018 miste hij al verschillende interlands met blessures.

De Seleção bereidt zich voor op de 46e editie van de Copa América, die medio juni in Brazilië van start gaat. In eigen land willen Tite en co opnieuw oogsten, na het mislukte WK van vorige zomer. Brazilië trok met torenhoge ambities naar Rusland, maar botste in een zinderende kwartfinale op de Rode Duivels.