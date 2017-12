VIDEO: Voor elke Gouden Bal een treffer: Cristiano Ronaldo en Real Madrid spelen Sevilla voor rust naar huis (5-0) Mike De Beck

18u02 0 AFP Primera Division Het werd een prima galanamiddag voor Cristiano Ronaldo. Met twee treffers lag de man die deze week zijn vijfde Ballon d'Or won mee aan de basis van de overtuigende 5-0-zege tegen Sevilla. Toch ook geen laagvlieger in La Liga. Real Madrid springt zo naar een voorlopig gedeelde tweede stek in het klassement.

De grote Cristiano Ronaldo-show ontplooide zich vanmiddag opnieuw in het Santiago Bernabéu. Voor de start van de wedstrijd waren alle ogen al gericht op de Portugees die zijn vijf Ballon d'Ors met veel fierheid mooi presenteerde voor de 'Madridistas'. Die kirden van de pret en deden dat nogmaals na exact twee minuten en zes seconden. Nacho pakte het cadeautje van de Sevilla-verdedigers gretig uit. Meteen ook het snelste doelpunt van de 'Koninklijke' dit seizoen.

Cristiano Ronaldo was dan ook hongerig om net hetzelfde te doen. Hij werd uitstekend bediend door Asensio om het daarna prachtig af te maken. Ook vanop de stip aarzelde 'CR7' niet. Met zijn derde en vierde treffer van het seizoen in La Liga krikte Ronaldo zijn cijfers tegen Sevilla nog wat op. Hij zit nu al aan 27 doelpunten tegen de Spaanse eersteklasser. Real Madrid speelde daarna Sevilla helemaal op een hoopje. Ook Toni Kroos en de jonge Marokkaan Hakimi Achraf pikten hun doelpuntje mee. 5-0: voor elke Gouden Bal een doelpunt.

.@Cristiano geeft zijn Ballon d'Or wat extra glans: 2-0! ⚽️ pic.twitter.com/sQW9xzh8NP Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Daarmee was de wedstrijd ook gespeeld. Sevilla gaf niet meteen de indruk om een straffe remonte op poten te zetten. De 'Koninklijke' had de wedstrijd helemaal onder controle en Benzema wilde de score wel nog wat uitdiepen. Wat vertrouwen tanken. Zijn kopbal op de prima voorzet van Marcelo spatte echter uit elkaar op de staak. Het bleef dan ook bij die 5-0 waardoor Real Madrid nu voorlopig gedeeld tweede staat in het klassement. Sevilla slikte hun grootste nederlaag sinds 30 oktober 2010 wanneer Barcelona met 5-0 won. Zij staan momenteel op een vijfde stek.

.@Cristiano zet de penalty om! 3-0 😱😱 pic.twitter.com/Khn8YQ2Uni Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Ook @AchrafHakimi pikt zijn doelpunt mee! pic.twitter.com/skQQvQSfrj Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link