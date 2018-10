VIDEO. Volgens Engelse media zal Real Madrid snel met Martínez praten, maar onze bondscoach wil geen commentaar geven: “Tijdverspilling” Redactie

31 oktober 2018

18u35

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 1 Primera Division Zijn zaakwaarnemer is naar eigen zeggen nog niet gecontacteerd, de Belgische bond evenmin. Terwijl Spaanse media rekening houden met de optie dat interim Santiago Solari het seizoen uitdoet bij Real Madrid, klinken in Engelse makelaarsmiddens andere geluiden. Zij roepen Roberto Martínez uit tot de nieuwe favoriet om trainer bij Real Madrid te worden en dat de gesprekken snel zullen starten. De bondscoach zelf wil geen commentaar geven. “Daar gaan we onze tijd niet aan verspillen”, zegt hij aan VTM Nieuws.

Alles leek in kannen en kruiken. Florentino Perez, voorzitter van Real Madrid, liet het voorbije weekend aan verschillende mensen verstaan dat hij zijn nieuwe trainer beet had: Antonio Conte. In Madrid hadden ze er goeie hoop op dat ze, een dag na de 5-1 pandoering in de Clásico tegen aartsrivaal Barcelona, hun coach konden voorstellen.

Alleen: er kwam een kink in de kabel. Zo liet Sergio Ramos in niet mis te verstane bewoordingen merken dat Real geen autoritaire trainer als Conte nodig had: “Respect moet je verdienen, dat krijg je niet zomaar. Wij hebben de voorbije jaren alles gewonnen met trainers die, je weet wel. De kleedkamer managen is soms belangrijker dan de technische kwaliteiten.”

Een duidelijk statement. Conte staat immers bekend voor een strikt regime: lange trainingsdagen, tactische drill, veel videosessies, strikt dieet, regelmatig afzonderingen en weinig fun. De verhalen van bij Chelsea waaiden ook in de kleedkamer bij Real binnen. Zijn conflicten met Diego Costa en Alvaro Morata, waar Conte zich weinig menselijk opstelde bijvoorbeeld. Op zijn manier liet Ramos zijn voorzitter zondagavond verstaan toch eens twee keer na te denken.

En ook Conte had a change of heart. Zijn broer en zaakwaarnemer vloog naar Madrid, maar stelde bijkomende eisen. Onder andere op transfervlak. Conte voelde ook dat hij niet de volledige steun had. Hij trok de stekker uit de onderhandelingen, omdat hij twijfelde of hij dat rommeltje bij Real wel op kon kuisen zonder medestanders. Bovendien had hij ook gehoord dat Jose Mourinho, die nog vastzit bij Man United, eigenlijk de geprefereerde optie van de voorzitter was. Liever dacht hij nog eens twee keer na.

Perez voelde de bui hangen. Bij een gebrek aan een alternatief stelde hij Santiago Solari, coach van Real Madrid Castilla, aan als interim. Volgens een strekking binnen het bestuur hoopt de baas van Real dat zijn tijdelijke trainer, naar het voorbeeld van Zidane, boven de verwachtingen presteert.

Zo koopt hij tijd om een toptrainer te halen. Mourinho die ontslagen wordt bij United. Of liever nog: Mauricio Pochettino die een vertrek forceert bij Tottenham. Zou het toeval zijn dat die de voorbije dagen signalen de wereld instuurde dat hij ongelukkig is bij Spurs. Pochettino: “Dit is mijn moeilijkste seizoen hier.”

Toch heeft Real een alternatief achter de hand indien het plan mislukt. De voorbije weken viel links en rechts ook de naam van bondscoach Roberto Martínez. Nooit prominent weliswaar, maar de derde plaats met de Rode Duivels op het wereldkampioenschap en het oogstrelende voetbal hebben zijn gedeukte imago na zijn ontslag bij Everton destijds een serieuze boost gegeven. Ook in Spanje schatten ze hem nu naar waarde.

Terwijl de Spaanse kranten vandaag suggereren dat Real de piste Conte heeft laten varen, wegens geen alternatieven en ‘The Sun’ volop de piste-Pochettino uitspit, lanceert Britse krant Daily Mail opnieuw de naam van Martínez. Op hun achterpagina noemen ze hem de favoriet voor de Realjob. Een gerucht dat in Engelse makelaarsmiddens steeds sterker wordt. Real wil naar verluidt snel met Martínez praten. De lijntjes liggen uit.

Martínez heeft bij de bond geen clausule in zijn contract. Een club moet dus eerst om de tafel met de KBVB. Bij de Belgische bond zijn ze officieel nog niet op de hoogte van de interesse van Real. Ook de zaakwaarnemer van Martínez heeft naar eigen zeggen geen weet van gesprekken. De bondscoach zelf ontwijkt het thema liever. Gevraagd naar zijn reactie op de Realgeruchten door VTM Nieuws noemde hij dat tijdverspilling.