VIDEO. Thibaut Courtois in La Liga steeds meer de redder van Real Madrid Kristof Terreur

17 december 2018

11u39 0 Primera Division Met een goed gevoel op het vliegtuig naar Abu Dhabi voor het WK voor clubs. In Engeland is de perceptie anders, maar Thibaut Courtois (26) is in La Liga steeds meer redder van Real Madrid. Zaterdag opnieuw resultaatbepalend tegen Vallecano.

El Salvador. De verlosser. De drie frustrerende tegengoals tegen CSKA Moskou in de Champions League, waar hij geen schuld aan had, zijn alweer vergeten. Die drie tegen Eibar, een maand geleden, ook. In de overige vijf wedstrijden in La Liga heeft Thibaut Courtois zijn rol gespeeld. Real Madrid steekt nog altijd vast in de derde versnelling, maar aan zijn keeper ligt het niet. Dat zegt hij ook tegen zichzelf, ‘s morgens in de spiegel. Vier clean sheets in zes matchen, waarvan drie in de laatste drie, en punten gepakt. Twee goeie tussenkomsten tegen Valladolid (3/11) vooraleer Real op voorsprong klom. Een cruciale redding bij een poging van Aspas, bij een 1-2-voorsprong op Celta. Twee goeie saves tegen Valencia, waaronder die met zijn gezicht in een één-tegen-éénsituatie met Batshuayi. Voorlopig op zijn hoede in het slot tegen Huesca. Met een dubbele redding, op zijn Iker Casillas’ voegde een Madrileense krant eraan toe, hield Courtois de laatste drie punten van 2018 op Bernabéu. Real komt niet meer in actie in La Liga. De focus staat sinds gisteren op het FIFA WK voor clubs in Abu Dhabi. Een prijs die Courtois er absoluut bij wil.

WOW | @ThibautCourtois trekt de krappe thuiszege van Real Madrid over de streep met een dubbele save in de extra tijd! 🇧🇪💪#RealMadridRayo 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/mb1vkeKMbD Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Uitspraken Simeone

De manier waarop Courtois de voorbije weken in Spanje werd bejubeld, staat in schril contrast met hoe een aantal media in Engeland over hem berichtten. Dodgy keeper stond er bovenaan een artikel van ‘TalkSport’. Zoveel als prutskeeper. Met een analist, ex-doelman Mark Bosnich, die verklaarde dat Courtois aan een post-WK-kater leed. Britse media, in hun honger naar aandacht en clicks, halen al te vaak hun eigen reputatie onderuit. “Ach”, reageerde Courtois op die goedkope kritiek. Op de uitspraken van Diego Simeone, stokende coach van Atlético, wilde hij wel reageren. Die had geïnsinueerd dat Courtois enkel maar tot Doelman van het Jaar was uitgeroepen omdat hij voor Real speelt. Courtois over zijn ex-trainer: “Ik respecteer ieders mening. Ach, hij zegt dat enkel maar om zich populair te maken bij de fans van Atlético. Hij valt Real altijd aan, omdat wij de beste club ter wereld zijn.” Overigens werd voor de FIFA Best Award gestemd voor zijn transfer naar Real werd afgerond. “Ik was toen nog een speler van Chelsea”, knipoogde Courtois. Punt gemaakt.

Marca heeft @thibautcourtois verkozen als man van de match tegen Huesca. 💪🇧🇪 pic.twitter.com/5nEbSaOcl7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

SAVE | Wat een save van Courtois op de poging van Batshuayi! Al werd Batshuayi ook (onterecht) afgevlagd voor buitenspel. ✋#RealMadridValencia 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/xtX1NScPaX Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

SAVE | Courtois behoedt Real Madrid van een vierde tegengoal! 👀#EibarRealMadrid 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Tcn9yZGkR8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

SAVE | @thibautcourtois gaat goed plat en voorkomt de 0️⃣-1️⃣! 🖐 #RealMadridValladolid pic.twitter.com/a8stLS3vAp Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link