VIDEO. Real Madrid lijdt eerste nederlaag in tweede tijdperk-Zidane en ziet concurrentie uitlopen

03 april 2019

23u20

Bron: ANP/Belga 0 Valencia CF VAL VAL 2 einde 1 RMA RMA Real Madrid Primera Division Real Madrid raakt het zicht op koploper FC Barcelona en stadgenoot Atlético stees verder kwijt. Vanavond leed de club de eerste nederlaag in het tweede tijdperk van Zinédine Zidane. Real ging in een kolkend Mestalla over de knie bij Valencia: 2-1. De goals kwamen van de Portugees Gonçalo Guedes en de Argentijn Ezequiel Garay. Thibaut Courtois ontbrak wegens blessureleed.

Op bezoek bij Valencia plaatste Zizou bij afwezigheid van de geblesseerde Thibaut Courtois Keylor Navas opnieuw in doel, zoon Luca Zidane verdween daardoor naar de bank. De Costa Ricaan moest zich in het Mestallastadion twee keer omdraaien. Gonçalo Guedes opende na 35 minuten de score voor de thuisploeg, Ezequiel Garay verdubbelde in de 83e minuut de voorsprong. De tegentreffer van Karim Benzema diep in blessuretijd kwam te laat.

Real kon zo niet profiteren van het puntenverlies van FC Barcelona, dat dinsdag op een 4-4 bleef steken in Villarreal. In de stand is de Koninklijke derde met een achterstand van dertien punten op de eeuwige rivaal, stadsgenoot Atlético is stevig tweede met vijf punten meer dan Real.

GOAL | Gonçalo Guedes breekt na 35 minuten de ban! 1⃣-0⃣#ValenciaRealmadrid pic.twitter.com/UMyo3FxFRQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Ezequiel Garay verdubbelt de voorsprong voor Valencia! 2⃣-0⃣#ValenciaRealmadrid pic.twitter.com/lroBhg2Dw9 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Karim Benzema mist zijn doelwit niet! 15de doelpunt voor hem al dit seizoen! 2⃣-1⃣#ValenciaRealmadrid pic.twitter.com/Q1WLPlhmj5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link