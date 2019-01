VIDEO. Real Madrid en Courtois kennen prima avond in Barcelona en zien Benzema uitblinken Redactie

27 januari 2019

22u48 0 Espanyol ESP ESP 2 einde 4 RMA RMA Real Madrid

Deugddoende zege voor Real Madrid en coach Solari. Laagvlieger Espanyol had weinig in de pap te brokken tegen Courtois en co (2-4). Benzema (2x), Sergio Ramos en invaller Bale tekenden voor de goals. Tussendoor gaf Leo Baptistao met een harde knal Courtois -de Rode Duivel kende een rustig avondje- het nakijken. Uitblinker bij de ‘Koninklijke’ was ongetwijfeld Karim Benzema. Niet alleen goed voor twee treffers, daarnaast ook steeds aanspeelbaar. Enige domper op de feestvreugde was de rode kaart voor Varane – de Fransman trok twintig minuten voor affluiten aan de noodrem. In de stand is Real Madrid nu alleen derde, op vijf punten van Atlético Madrid. Koploper Barcelona telt tien punten meer.

