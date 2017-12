VIDEO: Real kan niet scoren in Bilbao, Sergio Ramos pakte 24ste rode kaart in shirt van de Koninklijke DMM

22u54 0 REUTERS Primera Division Neen, ook nu heeft Real Madrid niet kunnen profiteren van het puntenverlies van Barcelona. De Koninklijke bleef in Bilbao steken op een scoreloos gelijkspel. Real zag op de koop toe Sergio Ramos in het slot naar de kleedkamer verdwijnen met zijn 24ste rode kaart voor de club.

Na de 2-2 van Barcelona tegen Celta de Vigo zag Real Madrid zijn kans schoon om in de stand tot op zes punten van de Catalanen te naderen. De enige klip die de Koninklijke daarvoor succesvol moest omzeilen was de verplaatsing naar Bilbao. En net die tocht liep niet echt van een leien dakje.

In de eerste helft bracht Benzema Real ei zo na op voorsprong, alleen de paal stond een Madrileens doelpunt in de weg. Gaandeweg knokte Bilbao zich in de wedstrijd en toen het kanon van Ronaldo maar bleef zwijgen, vatten de Basken hoop. Zidane en de zijnen ontsnapten aan een penalty na een trekfout van Ramos. Ook Bilbao kon dus niet meer scoren. Aan het eind van de wedstrijd wel nog gerechtigheid voor Sergio Ramos. De Real-kapitein liep tegen een weliswaar lichte gele kaart aan en mocht zo voor de 24ste keer in zijn Real Madrid-carrière inrukken. 0-0 in San Mames en zo blijft de kloof tussen leider Barcelona en Real Madrid acht punten diep.

Sergio Ramos krijgt al voor de 24ste (!) keer een rode kaart als speler van Real Madrid! 😱 #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/o9c7OVJvzH Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Penalty of niet? 🤔 #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/nVghi2xfLM Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

AFP Real Madrid's Spanish defender Sergio Ramos (L) challenges Athletic Bilbao's Spanish forward Aritz Aduriz during the Spanish league football match Athletic Club Bilbao vs Real Madrid CF at the San Mames stadium in Bilbao on December 2, 2017. / AFP PHOTO / ANDER GILLENEA