VIDEO. Oppergaláctico van 140 miljoen euro: Hazard wordt de duurste Real-speler ooit

06 juni 2019

17u58 0 Real Madrid Eden Hazard wordt de duurste voetballer uit de clubgeschiedenis bij Real Madrid. En dat wil wat zeggen. ‘De Koninklijke’ trok in het verleden al vaker de geldbuidel op. Wij somden de tien duurste ‘Galáctico’s’ op. In de video hieronder ook de tien duurste speler aller tijden tout court.

1. Eden Hazard – Bel – 28 jaar – 140.000.000 (2019)

Por fin. Eindelijk. Na maandenlang geflirt met De Koninklijke maakt Real van Hazard de duurste Belg ooit. Groeide uit van jeugdig toptalent tot Chelsea-legende. Met zes Engelse clubprijzen in de achterzak en een loodzware druk op de schouders maakt hij zijn kinderdroom waar. Is hij de man die Real weer naar de glorie stuwt?

2. Gareth Bale - Wal – 24 jaar - 100.759.418 (2013)

Toenmalige recordtransfer na zes jaar Tottenham, waar de Welshman uitblonk als vrije trapspecialist en sprintkanon. Won vier Champions League-titels bij De Koninklijke, maar lag te vaak in de lappenmand. De man van 100 miljoen werd de man van glas. Zidane rekent niet meer op hem.

3. Cristiano Ronaldo - Por – 24 jaar - 96.000.000 (2009)

De Portugees vertrok na drie opeenvolgende landstitels langs de grote poort van Old Trafford. Groeide bij Real uit tot een van de besten aller tijden. Scoorde 450 goals in 438 wedstrijden en mocht vier Champions League-trofeeën op de schouw zetten. Proeft nu - alweer - van een nieuwe uitdaging bij Juventus.

4. Zinedine Zidane – Fra - 29 jaar – 77.500.000 (2001)

De huidige Real-trainer was in 2001 dé Galáctico waar voorzitter Pérez mee kon pronken. Als ster van Juve was Zidane grof wild. Bezorgde Real met een legendarische volley de Champions League in zijn eerste jaar. Werd een lieveling als speler - 227 wedstrijden - en als trainer, met drie opeenvolgende Champions Leagues.

5. James Rodriguez – Col – 23 jaar – 75.000.000 (2014)

Een traditie: Real dat de uitblinker van het WK binnenhengelt. Voorzitter Pérez ziet er de nieuwste Galácticos opstaan. James wordt topscorer op het WK 2014 en loodst Colombia naar de kwartfinale, maar bevestigt niet bij Real en wordt sinds 2017 uitgeleend aan Bayern. Met Zidane als trainer blijft de deur van Bernabéu gesloten.

6. Kaká – Bra – 27 jaar – 67.000.000 (2009)

Een productieve zomer. Een maand voor de transfers van CR7 en Benzema plukt Real Kaká weg bij AC Milan. In zes Italiaanse jaren was hij de laatste die een Gouden Bal won voor de tienjarige hegemonie van CR7 en Messi. Na vier relatief magere seizoenen in Madrid keert hij terug naar AC. Gaf achteraf toe spijt te hebben van zijn transfer naar Real.

7. Luis Figo – Por – 27 jaar – 65.000.000 (2000)

De allereerste Galáctico. De Portugees verliet Barcelona voor Real en dat werd hem niet in dank afgenomen in Camp Nou. De afgehakte varkenskop als symbool van de rivaliteit. Won als Madrileen de Gouden Bal en een Champions League, nadat hij na 245 wedstrijden zijn geluk ging beproeven bij Inter.

8. Luka Jovic – Ser – 21 jaar – 60.000.000 (2019)

Europese sensatie. De Benfica-huurling won de Duitse beker en speelde de halve finales van de Europa League met Eintracht Frankfurt. Was gegeerd door zowat alle grote clubs, maar Real speelde het kortst op de bal. Tekende een contract tot 2025, met - op termijn - uitzicht op de plek van spits Benzema.

9. Eder Militao – Bra – 21 jaar – 50.000.000 (2019)

De vierde duurste centrale verdediger ooit. Real plukte de tweevoudige Braziliaanse international na amper één seizoen al weg bij Porto. Polyvalent, kan ook op de rechtsachter terecht, maar lijkt vooral een wissel op de toekomst voor de centrale defensie. Voegt zich op 1 juli bij ‘Los Blancos’.

10. Rodrygo – Bra – 18 jaar – 45.000.000 (2019)

Een andere tienerster. De jongste van de lijst, geboren in 2001, wordt vergeleken met landgenoot Neymar. Slechts 49 profwedstrijden op de teller, bij Santos, de oude club van... Neymar. Real troefde in de strijd naar zijn handtekening Barcelona af. Sluit op 1 juli aan, maar wordt waarschijnlijk uitgeleend.

10. Vinicius – Bra – 18 jaar – 45.000.000 (2018)

Madrileens lichtpuntje in abominabel seizoen. Kwam over van het Braziliaanse Flamengo en flitste zich, na een korte passage bij het B-team, in de Madrileense elf. Revelatie door z’n snelheid en jeugdige onbevangenheid. In februari voor het eerst opgeroepen door bondscoach Tite, maar moest geblesseerd afhaken.

