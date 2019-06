VIDEO. Onze chef voetbal in Madrid: “Denk niet dat Hazard beseft wat hem te wachten staat” AB

13 juni 2019

18u24

Bron: Eigen berichtgeving 1 Primera Division De Real-fans stromen toe aan het Estadio Santiago Bernabéu. Madrid is klaar om Eden Hazard met open armen te ontvangen. Onze analisten ter plaatse Gilles De Bilde en Stephan Keygnaert blikken vooruit naar de voorstelling van de nieuwe Galáctico.

Onze chef voetbal Stephan Keygnaert is onder de indruk van de sfeer in Madrid. “Het is verbazingwekkend dat een simpele belg dit teweegbrengt. De lat ligt hoog, iedereen verwacht dat het record van de voorstelling van Cristiano Ronaldo gebroken zal worden. Maar we moeten niet ontgoocheld zijn als er straks maar 50.000 supporters in de tribune zitten. Deze transfer is zó opgeklopt. Hazard wordt echt als een galáctico omschreven, ik ben benieuwd of de fans hem ook zo zien. Ze zijn Cristiano gewend in Madrid. Ik hoop dat Eden die hoge verwachtingen kan inlossen. De eerste maanden zullen cruciaal zijn. Alles draait om resultaten. Real heeft stevig geïnvesteerd. Het zal er meteen op moeten zijn.”

“Voorlopig vrees ik dat we te veel druk op schouders van Hazard leggen. Eden is minder beslissend dan Ronaldo. Hij heeft iets meer steun nodig van de ploeg, dat is het grote verschil. Hopelijk zal het team goed draaien zodat Hazard zijn talent kan tonen. Ja, Real heeft al enkele stevige aankopen gedaan. Luka Jović heeft er een geweldig seizoen opzitten in de Bundesliga, maar van Frankfurt naar Real Madrid is grote stap. Ik hoop voor Hazard dat er nog iets komt.”

“Ik denk niet dat hij beseft wat hem te wachten staat” Stephan Keygnaert

“Ik denk niet dat hij beseft wat hem te wachten staat”, aldus Keygnaert. “De journalisten zullen meteen op hem zitten. Ik hoop dat hij daarmee om zal kunnen. Maar als er één iemand is die dit kan realiseren, is hij het wel. Ik ben benieuwd naar hoe hij zich hier zal aanpassen. Puur qua talent en kwaliteit hoort hij hier thuis. Nu hopen dat het er allemaal uitkomt.”

Gilles De Bilde: “Zijn kwaliteiten passen bij de Koninklijke”

Gilles De Bilde gelooft in de slaagkansen van Eden Hazard bij Real. “Coach Zinédine Zidane blijft zijn spelers altijd steunen. Ook als het iets minder gaat, zal Hazard vertrouwen voelen. Hoe Real zal spelen? Een systeem met drie aanvallers. Ik verwacht dat Bale en Vázquez nog vertrekken. Dus Hazard met Benzema en co in de voorhoede. Of ik er een goed gevoel bij heb? Absoluut, zijn kwaliteiten passen bij de Koninklijke. Vlot, technisch wendbaar, maakt het elke tegenstander moeilijk. Als ze happen, zijn ze gezien. Spelers kennen hem ook al in Spanje, hoor. Neen, hij zal geen 40 doelpunten per seizoen maken. Maar ik denk wel dat hij zich hier offensief meer zal kunnen uitleven. Het is afwachten hoe hij met die stempel van duurste Real-speler ooit zal omgaan.”

Hazard zal zich hier offensief meer zal kunnen uitleven” Gilles De Bilde