VIDEO: ontsnapt Cristiano Ronaldo hier aan rood na gemene slag in gezicht?

Real Madrid leed gisteren zijn tweede competitienederlaag op het veld van promovendus Girona (2-1). Het verschil met eeuwige rivaal Barcelona bedraagt na tien speeldagen al acht punten. Ook vedette Cristiano Ronaldo had niet bepaald zijn dagje in Catalonië. En dan mocht de Portugees nog blij zijn dat hij niet uitgesloten werd na een duidelijke slag in het gezicht van Pere Pons. Wat denkt u, een rode kaart of niet? Beoordeel zelf met behulp van onderstaande beelden.