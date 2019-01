VIDEO. Messi loodst Barcelona met fraai stiftertje naar zege in Catalaanse derby, Vermaelen mag in slot opdraven Redactie

27 januari 2019

18u02 0 Girona FC GIR GIR 0 einde 2 BAR BAR Barcelona Primera Division Opdracht volbracht voor FC Barcelona in de Catalaanse derby. Op het veld van Girona zorgden Nelson Semedo en Lionel Messi -toch weer hij- voor een 0-2-zege. Thomas Vermaelen mocht het slotkwartier volmaken. Het verschil met eerste achtervolger Atlético bedraagt opnieuw vijf punten.

Rechtsback Nélson Semedo bracht de bezoekers uit Barcelona al na negen minuten op voorsprong in Montilivi, het kleine stadion van Girona. De Catalaanse derby zou eerst in Miami worden gespeeld, maar na protest van supporters en spelers werd dit plan van La Liga toch in de kiem gesmoord. De Portugees schoot laag in de rechterhoek.

In de tweede helft zocht Girona naar de gelijkmaker, ook toen het met tien man kwam te staan na de tweede gele kaart van de Colombiaan Bernardo Espinoza. Die moest vertrekken na een tackle op Luis Suárez. Lionel Messi gooide de wedstrijd halverwege de tweede periode op slot door een snelle tegenaanval fraai af te ronden.

GOAL | Nelson Semedo zet Barça al vroeg aan de leiding na slecht uitverdedigen van Girona! 🙈



0️⃣-1️⃣ #GironaBarça pic.twitter.com/28E4dcGb8Y Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

LEOOO | Zijn 19de (!) doelpunt van het seizoen! 😱



0️⃣-2️⃣ #GironaBarça pic.twitter.com/2QBExuwUAu Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WISSEL | Thomas Vermaelen mag het slot van de wedstrijd volmaken! 🔄



0️⃣-2️⃣ #GironaBarça pic.twitter.com/TGRCXPyRsC Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link