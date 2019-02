VIDEO. Manier waarop Real zege in schoot geworpen kreeg, krijgt nóg een wrangere nasmaak voor Levante Redactie

26 februari 2019

06u52

Bron: AD.nl 0 Primera Division De manier waarop Real Madrid zondag de overwinning tegen Levante (1-2) in de schoot geworpen kreeg heeft nog een opmerkelijk staartje gekregen. Cheick Doukouré, in de slotfase de veroorzaker van de beslissende penalty, kampt namelijk met een zware knieblessure.

En de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol gaat naar: @Casemiro! 🏊‍♂️💦#Oscars2019 #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/PjWBvXKvOW Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Doukouré schoot met nog minder dan een kwartier te spelen een gat in de lucht toen hij de bal wilde wegwerken, waarop Casemiro theatraal tegen het gras dook. Uit geen van de beelden bleek echter dat de verdediger de Braziliaanse middenvelder van Real Madrid ook daadwerkelijk had geraakt. Toch bleven de scheidsrechter en de VAR bij hun beslissing: penalty. Deze werd benut door Gareth Bale.

Invaller Doukouré speelde de wedstrijd nog wel uit, maar maandag bleek uit onderzoek dat hij bij de bewuste actie schade aan zijn kruisband heeft opgelopen. “Na zijn poging om de bal weg te werken landde hij ongelukkig op zijn linkerbeen”, meldt Levante op de clubsite. “Het resultaat is dat zijn banden zijn beschadigd.”

Levante-voorzitter Quico Catalán wond zich direct na de wedstrijd al erg op over de gegeven penalty. “Er was geen sprake van contact tussen beide spelers. Als Casemiro echt zou zijn geraakt dan had hij met een ambulance van het veld gemoeten.”

PARTE MÉDICO | Conoce el estado físico de @Doukoure_off . Más detalles con @AsisaSalud https://t.co/HiVIcN2U8c pic.twitter.com/EJz8mSLxkt Levante UD 🐸(@ LevanteUD) link