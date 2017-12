VIDEO: Heerlijke combinatie zet twaalfde zege van Barça (met Vermaelen) in La Liga in! Messi heeft Gerd Müller in het vizier Mike De Beck

22u35 0 REUTERS Primera Division 39 op 45: de Catalaanse trein raast verder in de Primera Division. Op het veld van Villarreal vond Barcelona (met Vermaelen weer in de basis) na een rode kaart van Daniel Raba dan toch de weg naar de netten. Na een schitterende combinatie wist Luis Suarez zijn 92ste goal in La Liga te scoren. Lionel Messi dikte in het slot de score nog aan: 0-2.

Luis Suarez scoort na een héérlijke combinatie van FC Barcelona! 🔥 Vintage tiki-taka. 🔝 #VillarrealBarcelona pic.twitter.com/cBqs7QLUCx Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Het was meteen de vijfde basisplaats op rij voor Thomas Vermaelen. Door de blessures van Umtiti en Mascherano is de Rode Duivel centraal achterin ondertussen een betrouwbare pion geworden voor Ernesto Valverde. Een beetje ongewild, door de blessurelast, maar onze landgenoot staat er toch maar mooi. De 'Verminator' zag meteen hoe zijn collega verdediger Gerard Piqué een hoekschop tegen de dwarsligger kopte. Villarreal was meteen gewaarschuwd, maar stak ook af en toe de neus aan het venster. Soriano was de gevaarlijkste man bij 'El Submarino Amarillo'. Vraag dat maar aan Marc-André ter Stegen die zijn schot iets na het kwartier met een prima parade uit zijn doelvlak kon ranselen. Barcelona was baas, maar moest wel uitkijken voor de gevaarlijke tegenprikken. De blaugrana slikte alvast in 12 van hun laatste 13 wedstrijden geen enkele treffer in de eerste helft.

Ter Stegen schudt al vroeg in de wedstrijd een knappe redding uit zijn mouwen! 🚫 #VillarrealBarcelona pic.twitter.com/vrkAAsPGD3 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Barcelona had het bijzonder lastig om de openingen te vinden. Net op het uur kwam alles zowat in een stroomversnelling. Daniel Raba zette een stevige tackle in op Sergio Busquets en kreeg daarvoor de rode kaart. Ietwat streng, maar bij Barça maalden ze er niet om. Vooral Jordi Alba kreeg op links onwaarschijnlijk veel ruimte en bijna profiteerden de bezoekers daar van. Luis Suarez kon de voorzet van de linksachter maar net beroeren. Zijn poging spatte uit elkaar tegen de paal. Niet veel later was het dan toch raak voor de Uruguayaan. Na een schitterende combinatie over verschillende stationnetjes, met name Messi en Paco Alcacer, kon Suarez doelman Asenjo omspelen: 0-1. Doelpunt nummer 92 voor Suarez in 109 wedstrijden in La Liga. Ter illustratie: Messi had 154 competitiewedstrijden nodig om zijn 100ste doelpunt te maken.

Rode kaart voor Daniel Raba. 🔴 Een correcte beslissing? 🤔 #VillarrealBarcelona pic.twitter.com/mrwHa3xYef Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Gerd Müller op de hielen

In het absolute slot profiteerde Lionel Messi nog van slordig balverlies bij 'El Submarino Amarillo'. De 'Vlo' schoot oog in oog met doelman Asenjo zijn 14de van het seizoen in La Liga tegen de netten. Daarmee heeft de dribbelvaardige Argentijn maar liefst 363 goals in de Spaanse eerste klasse op zijn palmares. Enkel Gerd Müller maakte in de vijf grootste Europese competities meer doelpunten. De Duitser scoorde 365 keer in de Bundesliga. Messi weet dus wat gedaan om het volgende record te pakken te krijgen. Door de zege telt Barça nu zes punten meer dan Atlético Madrid en acht eenheden dan Real Madrid. Valencia volgt dan weer op vijf punten.

Messi maakt er 0-2 van! ✅ #VillarrealBarcelona pic.twitter.com/YGEmUijfJw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

REUTERS