VIDEO. Courtois houdt netten droog tegen Sevilla en ziet hoe Casemiro zich met geweldige goal tot grote held kroont GVS en MH

19 januari 2019

18u07 0 Real Madrid RMA RMA 2 einde 0 SEV SEV Sevilla Primera Division Winst én een clean sheet voor Thibaut Courtois en Real Madrid. In de topper tegen Sevilla wist Casemiro pas in minuut 78 de code te kraken met een geweldig afstandsschot. In blessuretijd legde Modric de 2-0-eindstand vast.

BOOOM | Met een kanonschot zet Casemiro de 1️⃣-0️⃣ op het bord! 🚀 pic.twitter.com/ELrM3vNXu8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Blaken van het vertrouwen doen Real en Sevilla niet, en dat was er dan ook in de eerste helft aan te zien. De goede intenties van de Madrilenen in het begin maakten snel plaats voor slordigheden en weifelende combinaties. Niet vreemd dus dat we maar twee mogelijkheden noteerden voor rust. Wél reuzenkansen, voor elk eentje. Vinicius - hij was de gevaarlijkste man bij de Koninklijke - trapte vanuit een scherpe hoek te zwak op Vaclik. Aan de overzijde was de hoek voor Escudero nog iets uitdagender, hij trof oog in oog met Courtois - helemaal terug na zijn heupblessure - het zijnet. De 0-0 aan de pauze was niet meer dan logisch.

Real-coach Solari schudde zijn mannen tijdens de koffie duidelijk wakker, want Real trok naar voor. Vinicius, Ceballos en Modric trapten over, de Gouden Bal schoot even later ook nog in het zijnet. Sevilla kwam er nauwelijks nog aan te pas en kraakte ruim tien minuten voor affluiten. Een afstandsschot van Casemiro verdween enig mooi –via de onderkant van de lat- in doel. 1-0, hoeft het nog gezegd dat de ontlading in Bernabéu groot was. Diep in blessuretijd legde Modric de 2-0-eindstand vast. Opsteker voor Solari en zijn troepen. De kloof met leider Barcelona, dat morgen Leganes ontvangt, bedraagt nu zeven punten. Real blijft wel derde, op twee punten van stadsgenoot Atlético.

In de toegevoegde tijd legt Luka Modrić de eindstand vast: 2️⃣-0️⃣! ✅ pic.twitter.com/pAPk46FxJu Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link