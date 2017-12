VIDEO: Barcelona verslikt zich in eigen huis, Vermaelen speelt opnieuw DMM

15u28 0 AFP Primera Division Barcelona heeft in de Primera Division zeldzaam puntenverlies geleden in eigen huis. De leider bleef tegen Celta de Vigo steken op 2-2. Thomas Vermaelen speelde twintig minuten.

Aspas bracht de bezoekers op voorsprong, maar Lionel Messi zelf tekende snel voor de gelijkmaker. Toen Suarez er na een knappe aanval 2-1 van maakte, leek Barça de klus te hebben geklaard. Maar dat was buiten Gomez gerekend, die Celta twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte zette. De thuisploeg drong nog aan, maar vond geen opening in de bezoekende verdediging. Thomas Vermaelen viel in de 72e minuut in voor de geblesseerde Umtiti.

Barcelona blijft de stand aanvoeren met 36 punten, maar eerste achtervolger Valencia (31 punten) kan wel inlopen als het morgen in Getafe wint. Atletico en Real Madrid volgen met 27 punten. Atletico ontvangt Real Sociedad, terwijl Real naar Athletic Bilbao trekt.

FT: @FCBarcelona blijft aan de leiding maar lijdt voor het eerst dit seizoen puntenverlies in eigen huis. ⏱ #BarçaCelta pic.twitter.com/03iRk0zxYo Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Samuel Umtiti moet geblesseerd van het veld, Thomas Vermaelen neemt zijn plaats in. 🔁 #BarçaCelta pic.twitter.com/7CHtyYAhUK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Het staat opnieuw gelijk in Camp Nou! ⚽️ Gomez maakt er 2-2 van. #BarçaCelta pic.twitter.com/4MRDp6Rqh5 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Messi ➡️ Alba ➡️ Suarez ➡️ GOAL! 💥 #BarçaCelta pic.twitter.com/iyBlcDPmWp Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Messi zet de scheve situatie snel recht. ⚽️ Na een halfuur spelen staat het 1-1 in Camp Nou! 🇪🇸 #BarçaCelta pic.twitter.com/D8hdNcIGso Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link