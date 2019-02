VIDEO. 50 hattricks voor Lionel Messi: de vijf fabelachtigste drieklappers op een rij GVS

24 februari 2019

08u00 0 Primera Division Jaar na jaar blijven we het herhalen: Lionel Messi is een fenomeen. Jaar na jaar blijven we het herhalen: Lionel Messi is een fenomeen. Tegen Sevilla scoorde hij zijn vijftigste hattrick uit zijn carrière . Wij zetten de meest verrukkelijke drieklappers van het voetbalwonder op een rij.

Eerste hattrick meteen in Clásico

De eerste hattrick van Lionel Messi was uitgerekend tegen aartsrivaal Real Madrid. Het was 10 maart 2007 toen ‘De Vlo’ op 19-jarige leeftijd alle aandacht naar zich toe trok. Z’n eerste twee goals kwamen na een assist van spitsbroeder Eto’o, de goal die de hattrick vervolledigde was een staaltje individuele klasse. Met een typische Messi-versnelling legde hij veteraan Ivan Helguera in de luren, waarna een tackelende Sergio Ramos te laat kwam en ook Iker Casillas mocht vissen. En dat nota bene in de laatste minuut - Lionels haren wapperden mee met het Catalaanse feestgedruis.

Hele trukendoos

2012 was misschien wel hét jaar waarin het tiki-takavoetbal van Barcelona onze aardbol veroverde. Lionel Messi was de exponent, en dat mocht Bayern Leverkussen in de Champions League aan den lijve ondervinden. 7-1 werd het, de Argentijn scoorde liefst vijfmaal - een record op het kampioenenbal. Een stifter, een lobje, een schuiver, Messi showde zijn hele trukendoos in Camp Nou. “Goal na goal na goal”, sprak een Engelse commentator. “Ja, ik ben wel tevreden”, bleef Messi nuchter.

Vloekende Ronaldo

Actie, reactie. Cristiano Ronaldo had een dag eerder gescoord en dacht zich fijntjes tot de speler van de Champions League-speeldag te kronen. Mis, want wat CR7 deed, deed Messi met nog enkele gradaties schoonheid er bovenop droogjes over. Ajax was het slachtoffer. Eerst een knappe vrije trap, nadien voor zijn doen een eenvoudige treffer en tot slot strafte hij slordig verdedigen genadeloos af.

Arsenal kwijlde mee

“Wonderkind Messi verslaat Arsenal in z’n eentje”, titelde NRC. “Lionel Messi blaast Arsenal weg”, kopte The Guardian. “Leo is eenvoudig uniek”, lazen we bij Marca. En of Messi negen jaar geleden in het Champions League-duel tegen ‘The Gunners’ indruk maakte. Hij opende de debatten met een magnifieke knal vanop het halve maantje, waarna hij z’n tweede in het dak van het doel jaste en nog voor rust de match helemaal op slot gooide met een briljante lob. Hij bekroonde zijn glanspartij overigens met een vierde goal. The Guardian: “Wanneer Arsenal-coach Arsène Wenger de dvd van de wedstrijd herbekijkt, zal hij kwijlen net als de rest van ons.”

Unieke kopbal

En nog eentje uit La Liga om af te sluiten, ook al uit 2010. Met een atypische kopbalgoal zette hij de Spaanse grootmacht tegen Zaragoza snel op rozen. Een fraaie solo en enkele knappe dribbels later lag de tweede in het mandje. De hattrick kwam op het bord na een plaatsbal. “Messi doet het goed, maar ik laat het aan anderen om gepaste adjectieven te vinden”, stelde Barça-coach Pep Guardiola na de krachttoer.

