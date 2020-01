Vetpot voor Spaanse bond, maar Valencia en Spaanse voetbalfans misnoegd: vernieuwde ‘Supercopa’ zorgt voor ophef YP

08 januari 2020

11u43

Bron: La Capitale, AS, Marca 2 Buitenlands voetbal Vanavond wordt in Saoedi-Arabië de Spaanse Supercup op gang getrapt. Voor het eerst strijden met Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Valencia vier ploegen op buitenlandse bodem om de ‘Supercopa’ en daar is lang niet iedereen even blij mee.

Plaats van het gebeuren: het ‘Juweel’, of het King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah. In die voetbaltempel, die plaats biedt aan 62.000 toeschouwers, neemt Valencia het vanavond op tegen een fel gedecimeerd Real (dat het zonder onder andere Eden Hazard, Gareth Bale en Karim Benzema moet doen), 24 uur later kijkt Barcelona Atlético in de ogen. Zondag nemen de winnaars van beide wedstrijden het tegen elkaar op en de winnaar van die confrontatie gaat uiteindelijk met de Supercopa aan de haal. Het is de eerste keer dat de traditionele strijd tussen de kampioen (FC Barcelona) en de bekerwinnaar (Valencia) is omgevormd tot een mini-toernooi, een final four zeg maar. Omdat Barcelona de bekerfinale verloor van ‘Los Che’, werden ook het nummer twee en het nummer drie van afgelopen seizoen uit La Liga uitgenodigd - in dit geval dus de beide Madrileense grootmachten. Het is bovendien ook de eerste keer dat er om de oppergaai wordt gestreden op buitenlands grondgebied. En dat heeft zo zijn redenen.

Natuurlijk is geld belangrijk, wie kan dat ontkennen? Maar het geld zal gaan naar de partijen die het nodig hebben. We gaan er geen villa’s mee bouwen Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales

Begin november bereikte de de RFEF, de Spaanse voetbalbond, een akkoord met de lokale autoriteiten een akkoord om de Supercopa de komende drie jaar te laten doorgaan in Saudi-Arabië. Met de deal is 40 miljoen euro per jaar gemoeid en Spaanse media stellen dat de oliestaat daarmee onder meer Qatar, China en India de loef af stak. “De vorige formule van de Supercopa was ten dode opgeschreven”, liet Spaans bondsvoorzitter Luis Rubiales in november, kort nadat het nieuws naar buiten kwam, nog optekenen. “Natuurlijk is geld belangrijk, wie kan dat ontkennen? Maar het geld zal gaan naar de partijen die het nodig hebben. We gaan er geen villa’s mee bouwen. We zullen investeren in het vrouwenvoetbal en in de clubs in onze lagere voetbalklassen”, verdedigde de preses verder de keuze voor Saoedi-Arabië.

Spaanse voetbalfan grote verliezer, ook Valencia ontevreden

De grote verliezer van de nieuwe formule, is de Spaanse voetballiefhebber. Tussen Spanje en Saoedi-Arabië ligt dik 6.500 kilometer. Dat kost al gauw 600 euro voor de vlucht en de hotels in de oliestaat zijn ook niet bepaald geschikt voor de minderbedeelden. Atlético was zo beschaamd door de situatie dat het maar gewoon tickets gratis weggaf, maar dan nog: slechts 50 fans van de rood-witten toonden zich bereid de grote oversteek te maken, terwijl Valencia amper 26 fans vanuit Spanje ziet afreizen. Volgens de Spaanse krant El Mundo werd in totaal slechts 9 procent van de 12.000 tickets die beschikbaar werden gesteld voor Spaanse fans aan de man gebracht, maar bij organisator Sela Sports maken ze zich nog geen zorgen. Daar claimen ze dat het merendeel van de kaartjes werd gesleten aan lokale liefhebbers, waardoor het stadion drie keer aardig vol zal lopen.

Van de clubs zelf is Valencia de enige die openlijk zijn ongenoegen al uitte en dat is niet onbegrijpelijk. Elke ploeg die in Jedda aan de start verschijnt krijgt 800.000 euro, de finalist vangt nog een keer 600.000 euro en de winnaar krijgt een bonus van 1,2 miljoen euro. Daar komt nog eens het startgeld bij, dat wordt berekend op basis van het palmares van de deelnemende ploegen: zo zijn Barça en Real sowieso al zeker van 6 miljoen euro, Atlético krijgt 4 miljoen euro en Valencia mag 1,7 miljoen euro bijschrijven. Stel dat ‘Los Che’ zondag de eindwinst pakken, dan verdienen ze in totaal 3,7 miljoen euro, terwijl Real (dat dan al in de halve finale zou zijn uitgeschakeld door de Valencianen) sowieso 6,8 miljoen euro verdient. Compleet scheefgetrokken, vinden ze in Valencia.

Saudi Vision 2030

Ook het feit dat er net voor Saoedi-Arabië werd gekozen, is op z’n zachtst gezegd opvallend te noemen. Het land wordt internationaal fel bekritiseerd vanwege onder meer de schending van de mensenrechten en de onderdrukking van vrouwen, maar de Spaanse voetbalbond stelt dat voor Saoedi-Arabië is gekozen “in een poging het land te helpen transformeren”. “Voetbal kan hier een grote bijdrage aan leveren”, stond in november ook nog te lezen in de persmededeling van de RFEF.

📍 Arabia Saudí

✈ Recién llegados#SupercopaBarça



تحية من جدة 🇸🇦👋 pic.twitter.com/kqgAiP47qj FC Barcelona(@ FCBarcelona_es) link

Door grote sportevenementen te ‘hosten’ lijkt de oliestaat alvast aan eerherstel te willen werken. In december vond er al de ‘Clash on the Dunes’ plaats, een bokskamp tussen zwaargewichten Andy Ruiz Jr. en Anthony Joshua waarvoor Saoedi-Arabië 97 miljoen euro neertelde. Ook de European Tour Golf, de Italiaanse Supercoppa, oefenduels tussen Brazilië en Argentinië, de Dakar Rally en de Formula E passeerden er recent al de revue, net als de Diriyah Tennis Cup waaraan ook onder meer David Goffin deelnam. Dit alles in het kader van ‘Saudi Vision 2030’, een ambitieus plan waarmee kroonprins Mohammad bin Salman Abdulaziz Al Saud Saudi-Arabië op sportvlak helemaal op de kaart wil zetten.

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

Saoedi-Arabië

sportevenement

Valencia