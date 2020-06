Versleten, of een gebrek aan coaching? Messi kent onder Setién minst productieve seizoen in tien jaar NVE

30 juni 2020

09u03 1 La Liga Lionel Messi (33) leeft van doelpunten. De kleine Argentijn scoorde de afgelopen tien seizoenen telkens meer dan 40 treffers, maar dit jaar ziet het ernaar uit dat hij het met een pak minder zal moeten doen. De ouderdom, of is het toch te wijten aan zijn trainer?

Tegen Celta de Vigo miste Lionel Messi afgelopen weekend een opgelegde kans. Altijd doelpunt, naar zijn normen. Maar hij mikte z’n plaatsbal over. Tekenend voor zijn vormpijl. Onder Quique Setién loopt het allemaal wat minder bij Barcelona, en zo ook bij Messi.

Assists geven doet hij nog wel vlotjes. Meer dan vorige jaren zelfs, hij zit al aan 21 stuks over alle competities heen dit seizoen. ‘t Zijn de doelpunten waar het schoentje wringt. De Argentijn staat al drie wedstrijden droog. Sinds Setién overnam bij Barça kon Messi nog in slechts zes van de zestien wedstrijden scoren, daarin scoorde hij tien keer. De Spaanse oefenmeester ligt steeds meer onder vuur na nieuw puntenverlies. Onder Valverde wist hij er dit seizoen nog zestien te maken voor die werd ontslagen.

De lat die hij voor zichzelf zo hoog legde. Vorig seizoen 51 doelpunten, het jaar daarvoor 45. We kunnen nog wel even doorgaan, Messi scoorde er altijd veel. De afgelopen tien jaar scoorde hij er elk seizoen minstens 40. Dit seizoen... 26 stuks. Het is al van onder coach Frank Rijkaard geleden (2007/08) dat de ‘vlo’ zo weinig wist te scoren, toen was hij - op z’n twintigste - goed voor ‘maar’ zestien rozen.

Nog zes competitiewedstrijden en minstens één Champions League-topper tegen Napoli voor de boeg zal de Argentijn serieus uit zijn pijp mogen komen, wil hij zijn doelpuntensaldo alsnog opkrikken en zijn gemiddelde bijbenen.

De doelpunten van Messi per seizoen:

2005/06: 1 doelpunt in 9 wedstrijden

2004/05: 8 doelpunten in 25 wedstrijden

2006/07: 17 doelpunten in 36 wedstrijden

2007/08: 16 doelpunten in 40 wedstrijden

2008/09: 38 doelpunten in 51 wedstrijden

2009/10: 47 doelpunten in 53 wedstrijden

2010/11: 53 doelpunten in 55 wedstrijden

2011/12: 73 doelpunten in 60 wedstrijden

2012/13: 60 doelpunten in 50 wedstrijden

2013/14: 41 doelpunten in 46 wedstrijden

2014/15: 58 doelpunten in 57 wedstrijden

2015/16: 41 doelpunten in 49 wedstrijden

2016/17: 54 doelpunten in 52 wedstrijden

2017/18: 45 doelpunten in 54 wedstrijden

2018/19: 51 doelpunten in 50 wedstrijden

2019/20: 26 doelpunten in 36 wedstrijden

