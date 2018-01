Vermaelen opnieuw bewierookt: "Met deze Vermaelen is de verdediging van de Rode Duivels plots geen zorgenkindje meer" Mike De Beck

Bron: Twitter

Starten deed Thomas Vermaelen gisteren niet, maar in de 45 minuten dat de 'Verminator' wel op het veld stond tegen Celta Vigo overtuigde hij de voetballiefhebber nog maar eens van zijn kunnen. De centrale verdediger kwam opnieuw enkele keren goed tussenbeide en dat ging ook op Twitter niet onopgemerkt voorbij. "Met deze Thomas Vermaelen is de verdediging van de Rode Duivels plots geen zorgenkindje meer" en "man, wat zal Vermaelen kunnen schitteren op dat WK", kirden enkele Belgische fans al van de pret.

Ook de Spaanse fans hadden de opnieuw sterke prestatie van de verdediger van Barcelona in de smiezen. "Ik ken weinig mensen die professioneler zijn dan Thomas Vermaelen. Wat een speler!" Of nog: "Heel goed Thomas! Je hebt veel domme mensen laten zien dat als er vertrouwen en regelmaat is, je beter kan presteren." Eén supporter ziet zelfs al een nieuw duo in de maak met de komst van Yerry Mina werd op Twitter al het duo "Tom en Jerry" in het leven geroepen.

Met deze @thomasvermaelen is de verdediging van de @BelRedDevils plots geen zorgenkindje meer. Sport_fan(@ Vrijbuiterke) link

Man, wat zal @thomasvermaelen kunnen schitteren op dat WK. Passing, duel en positiespel, wat een comeback na zoveel blessureleed. #BarcaCelta Elias Corneillie(@ Elias_Be) link

No me cansaré de repetirlo: conozco a poca gente más profesional que Thomas Vermaelen. Toda una carrera en el FCB sin jugar, cedido etc. Le toca sustituir a Umtiti (en esos momentos posiblemente el mejor central del mundo) y lo está haciendo de lujo. Qué jugador! Álvaro Ochoa Ramírez(@ NoLookingPass) link

Muy bien Thomas, has demostrado a cantidad de estúpidos que cuando hay confianza y regularidad se puede rendir mejor. Vamos. 💪💪 Messi the Best(@ Messithebest45) link

Deseando que jueguen juntos Thomas Vermaelen y Yerry Mina en el Barcelona para que alguien titule 'Tom y Jerry' #seadmitenapuestas Javier Varela(@ javiervarelag) link

On to the quarter finals 🔵🔴 #ForçaBarça #CopaBarça pic.twitter.com/Lz8GyxNaVL Thomas Vermaelen(@ thomasvermaelen) link