Vermaelen na de Clásico: "Als kind droom je van zo'n wedstrijden." De hartverwarmende reactie van zijn kinderen is van goudwaarde

Bron: Eleven Sports 272 RV Primera Division Na de Clásico was er uiteraard weer heel wat stof om over na te kaarten. Denk maar aan de 0-3 die uitstekend werd voorbereid door Lionel Messi en de Argentijn had daar zelfs maar één schoen voor nodig. Ook Thomas Vermaelen stond na zijn allereerste kraker met een goed gevoel voor de camera's, maar de meest hartverwarmende beelden werden toch ten huize Vermaelen geschoten.

Thomas Vermaelen schreef gisterenmiddag geschiedenis. Als tweede Belg ooit - na Fernand Goyvaerts - trad de centrale verdediger aan in de Clásico. De absolute kraker tussen de twee Spaanse grootmachten Barcelona en Real Madrid. Het werd zijn vierde basisplek dit seizoen in La Liga en die werd dan ook ten huize Vermaelen op groot gejuich onthaald. De reactie van de kinderen van de 'Verminator' sprak boekdelen. Wanneer Vermaelen werd voorgesteld tijdens de opstellingen, konden de 'kids' het nauwelijks geloven. Het was inderdaad hun papa die zowaar aan de aftrap stond van een van de grootste wedstrijden ter wereld. Een kinderdroom die in vervulling ging. "Als voetballer droom je ervan om zo’n wedstrijden te spelen. Het zijn de twee beste teams ter wereld tegen elkaar. Als kleine jongen droom je daar alleen van", vertelde Vermaelen na de 0-3-zege van Barça in een interview met Eleven Sports.

"Als je van het veld stapt met een 0-3 overwinning dan ben je natuurlijk heel blij", ging Vermaelen verder. "Als je kijkt naar de wedstrijd stonden we in de eerste helft best onder druk. We hebben hard moeten werken om die nul te houden. Gelukkig is dat ook gebeurd. In de tweede helft speelden we gewoon beter in balbezit en konden we kansen creëren." Waarop de 32-jarige Rode Duivel gepolst werd over een eventueel vertrek tijdens de wintermercato. "Of ik wil weggaan tijdens de winterstop? Nee, absoluut niet. Elke speler, elke concurrent is hier van wereldkwaliteit, maar ik werk nu altijd hard op training."

Lionel Messi prepareert de 0-3 op kousenvoeten

Iemand die de hoofdrol opeiste tijdens de afgelopen Clásico was uiteraard Lionel Messi. Met zijn omgezette strafschop zit de 'Vlo' nu al aan 25 treffers in alle Clásico's samen. Niemand doet beter. Maar een van de opvallendste acties was zijn voorbereidend werk op de treffer van Aleix Vidal. Messi omspeelde Marcelo, maar verloor daarbij zijn rechterschoen. De Argentijn zette zijn weg gewoon verder op een kous en schotelde zo Aleix Vidal dus de 0-3 voor. Het leverde onderstaande opvallende beelden op.

