Vermaelen krijgt nog maar eens lof van zijn coach: "Ik heb nooit aan hem getwijfeld"

16u44

Bron: El Mundo Deportivo 61 EPA Primera Division 2018 moet het jaar van de bevestiging worden voor Thomas Vermaelen bij Barcelona. De centrale verdediger kende een uitstekend slot van het jaar 2017 bij de blaugrana en lijkt in Catalonië vertrokken als basisspeler. "Ik heb de reputatie als man van glas, maar dat heb ik nu overwonnen", vertelt Vermaelen aan El Mundo Deportivo. Ondertussen had zijn coach opnieuw woorden van lof over voor zijn speler.

Ernesto Valverde was al fan van het eerste uur van Thomas Vermaelen, vertelt de T1 van Barcelona. "Ik heb nooit aan hem getwijfeld. Ik zag hem steeds goed trainen en ik heb altijd gedacht dat hij ons kon helpen. Dat heeft hij laten zien en dan ook nog eens in moeilijke wedstrijden zoals tegen Valencia en Real Madrid. Hij heeft de fans meer overtuigd dan mij. Ik was al lang overtuigd."

Het zijn opnieuw mooide woorden voor onze landgenoot, maar Thomas Vermaelen blijft zoals steeds met de voeten op de grond. De Rode Duivel is vooral blij dat hij het juk van blessuregevoelige speler van zich heeft afgeschud. "Ik begrijp dat er mensen twijfels hadden over mijn fysieke conditie, omdat ik de voorbije jaren enkele fysieke problemen kende, maar sinds november 2016 kende ik geen enkel probleem en ik voel me al een jaar goed. Ik weet dat ik de reputatie als man van glas heb, maar dat heb ik nu overwonnen en ik heb vooral gewerkt aan de preventie. Nu laat ik zien dat ik een lange tijd zonder blessure kan voetballen en ik hoop dat ook zo te houden", vertelt Vermaelen aan El Mundo Deportivo.

"Vereerd om samen te spelen met beste speler uit de geschiedenis"

Op het trainingsveld en nu ook tijdens de wedstrijden is Vermaelen ook een bevoorrecht toeschouwer om Lionel Messi aan het werk te zien. "Ik voel me zeer vereerd om in hetzelfde team te spelen als de beste speler uit de geschiedenis. Het is een plezier om hem elke dag te zien spelen op training en tijdens de wedstrijden."

Vermaelen kwam ook nog eens terug op de vertederende beelden van zijn kinderen toen hij voor de Clásico werd voorgesteld. "Ik was zeer verrast. Mijn vrouw stuurde me de video na de wedstrijd en ik vond het heel grappig. We gaan die video voor altijd bewaren en we gaan het hen laten zien als ze ouder zijn."

