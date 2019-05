Verloren bekerfinale hakt er zwaar in bij FC Barcelona: nog op de terugweg crisisgesprek op de bus ODBS

27 mei 2019

12u37

Bron: AS 0 Primera Division Een maand geleden lag FC Barcelona perfect op koers voor een 'treble’, na de verloren Copa del Rey blijft het achter met alleen de landstitel - de Spaanse Supercup niet meegeteld. Dat hakte er zwaar in bij de blaugrana: nog op de terugweg naar Catalonië zaterdagavond kwam het tot een crisisgesprek tussen protagonisten op de bus.

De ontreddering bij FC Barcelona na de 4-0 tegen Liverpool was immens. Een jaar na de ‘Romantada’ in het Olympisch stadion, viel Barça ten prooi aan een ‘Redmontada’ op Anfield. Weg Champions Leauge, wat door Messi voor het seizoen tot het grote doel gebombardeerd werd. De dubbel moest de pijn verzachten, maar ook de finale van de Spaanse bekerfinale werd zaterdag een afknapper. Een draak van een eerste helft, waarin de Catalaanse trots met 2-0 achterkwam, kon niet meer worden uitgewist. De Copa ging naar ‘Los Che’.

Dat leidde snel tot crisisberaad, onder aanvoering van Messi. In de bus die de spelersgroep van het Estadio Benito Villamarin naar de luchthaven van Sevilla bracht, zaten bestuursleden al samen met de Argentijn, Luis Suárez en Gerard Piqué. Dat ging er naar verluidt, zo schrijft AS, intens aan toe. In die mate dat de hoofdrolspelers op de bus bleven zitten, nadat de rest al was afgestapt in de shuttle die hen naar het vliegtuig moest brengen. Tot een kwartier werd er gewacht op Messi en co. De vraag of Valverde ter discussie staat, werd de avond zelf nog in de kiem gesmoord door voorzitter Bartomeu. En ook AS schrijft dat de spelers achter hun coach blijven staan.

Dat Barcelona, zeker zonder Suárez, al te afhankelijk is van Messi zal zeker een thema geweest zijn. Volgens een statistiekenbureau gebruikt door Fox Sports, had Messi in de finale maar liefst 30,83% balbezit. Dat is meer dan Valencia samen, dat afklokte op 28%. Het zal de Argentijn ongetwijfeld in het hoofd kruipen, net zoals die 4-0 op Anfield. “We hebben daar een geweldig zware klap gekregen die nog lang nagezinderd heeft”, sprak Messi voor de start van de bekerfinale. Of Valverde schuld treft? “Ik vind eerlijk gezegd dat hij hier al geweldig werk geleverd heeft. Tegen Liverpool kon hij moeilijk van iets beschuldigd worden. Wij, de spelers, moeten ons dat aanrekenen.”

Messi maakt zich nu nog op voor de Copa America. Argentinië, met ook gewezen Anderlecht-aanvaller Matias Suarez, opent op 16 juni tegen Colombia. Daarna volgen andere groepsmatchen tegen Paraguay en Qatar.

