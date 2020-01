Verjaardag in mineur: Eden Hazard blijft achter terwijl Real voor prestige (en geld) naar Saudi-Arabië trekt ODBS

07 januari 2020

09u42 0 La Liga Hij heeft al leukere verjaardagen gekend. Eden Hazard wordt er vandaag 29, maar revalideert nog steeds van een enkelblessure. En dat nu Real Madrid reist richting Saudi-Arabië, waar het morgen om de prestigieuze en vernieuwde Spaanse Supercup strijdt. Stilaan een klein drama voor speler en club.

Eden Hazard mist de bal. En de bal mist ongetwijfeld ook Eden Hazard. Meer dan een maand nadat de topaankoop van Real een kwalijke blessure opliep na een duel met Thomas Meunier in de Champions League, is hij nog steeds op de sukkel. Nog steeds geen baltraining. Het herstel loopt trager dan verwacht. Halfweg december stelde de club de Spaanse Supercup van morgen nog als mogelijke rentree, maar die plannen moesten al snel de vuilbak in. Zidane en zijn medische staf willen absoluut geen risico’s nemen met hun aanvallende talisman.

Eden Hazard sterk in Real - PSG:

Geen prestigematch dus voor Eden in het zogenaamde ‘Juweel’, of het King Abdullah Sports City Stadium. Plaats waarnaar Spanje uitwijkt om zijn Supercup nieuw en extra cachet te geven. Lees: waar het nieuwe geldstromen aanboort. ‘De Supercopa’ van 40 miljoen euro. De traditionele strijd tussen de kampioen (FC Barcelona) en de bekerwinnaar (Valencia) is omgevormd tot mini-toernooi, waarbij ook Real en Atlético Madrid zijn uitgenodigd. Real speelt morgen tegen Valencia, Barça donderdag tegen Atlético. Zondag is er de finale. De winnaar incasseert sowieso 11,5 miljoen.

Eden Hazard zal het dus in Madrid op televisie moeten bekijken, terwijl hij verder revalideert. Hij ziet sowieso ook de topper tegen Sevilla van 18 januari aan zijn neus voorbijgaan. Zelfs de altijd felbeladen derby tegen Atlético op 1 februari, in het Bernabéu, wordt stilaan nipt. Zonde voor Eden, net nadat zijn motor na een moeizame start steeds meer op toerental begon te draaien. Tegen PSG schurkte hij tegen de topvorm aan. Zo hangt er toch een steeds grotere schaduw over Edens debuutseizoen bij ‘de Koninklijke’. Al is het nog te vroeg om te wanhopen: na de draw van een weer erg matig FC Barcelona het voorbije weekend bij Espanyol, is Real alweer op gelijke hoogte geklommen van de rivaal. Een mogelijk lange titelstrijd ligt dus nog in het verschiet, terwijl Los Blancos’ om de knikkers in de achtste finales van de Champions League spelen tegen Manchester City op 26 februari (thuis) en 17 maart.

Eden Hazard revalideert: