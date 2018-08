Vanaf nu is elk pluisje een stofwolk: bij Real komt Courtois in grootste voetbaletalage ter wereld terecht Kristof Terreur

09 augustus 2018

07u50 0 Primera Division Als tiener droeg hij een replicashirt van Casillas, straks trekt hij voor het eerst een echt Real Madridshirt aan. Thibaut Courtois (26) handelt vandaag in de Spaanse hoofdstad zijn droomtransfer af. Lenzen zoomen in.

Hij is in Madrid. Gisteravond landde een privévliegtuig met aan boord Thibaut Courtois, vader Thierry en zaakwaarnemer Christophe Henrotay in de Spaanse hoofdstad. Een late vlucht ter voorbereiding op een lange en uitputtende dag vandaag. Vanochtend, om 9u, wordt de doelman in Real Madrid City verwacht voor een check-up in het Sanitas Medical Center en voor uitgebreide medische onderzoeken in de Sportafdeling van het sanitas La Moraleja Universitair Ziekenhuis. Die testen zijn slechts een formaliteit. Fysiek is Courtois helemaal in orde. Zelfs een kleine anomalie zal straks een overgang niet tegenhouden.

