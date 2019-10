Van topkeeper tot ontslagen jeugdcoach: Victor Valdés aan de deur gezet bij Barcelona AB

07 oktober 2019

16u50 1 La Liga Alles gewonnen met FC Barcelona. Wereldkampioen in 2010. En zelfs bekerwinst met Standard. Voormalig doelman Victor Valdés (37) ging na zijn carrière aan de slag als trainer van de U19 van Barça, maar daar is hij nu ontslagen. Onder andere een meningsverschil met Patrick Kluivert zou aan de basis liggen van zijn gedwongen vertrek.

‘t Was sinds vrijdag een publiek geheim dat de tijd van Valdés als jeugdcoach bij Barça voorbij was. De ex-doelman, die sinds juli actief was als trainer van de U19 van de Blaugrana, ging stevig in de clinch met Kluivert, het hoofd van opleidingsschool ‘La Masia’. Volgens Spaanse media waren de Spanjaard en Nederlander het niet eens over de tactiek en hoe de ploeg moest ingevuld worden. Zo koos Valdés steevast voor een 4-4-2-formatie, terwijl Barcelona verwacht dat er in een 4-3-3 gespeeld wordt. Hij was ook misnoegd over het feit dat de U19 het ‘Estadi Johan Cruyff’ niet mocht gebruiken, omdat de tweede ploeg en het damesteam er spelen.

Na alle strubbelingen werd er nu gekozen “het contract van Valdés met onmiddellijke ingang te beëindigen”, zo valt er te lezen op de website van Barcelona.