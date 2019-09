Van een nerveuze Figo tot de blessure voor Bale: zo deden de andere Galactico’s het bij hun debuut voor Real AB

14 september 2019

12u42

Bron: Marca 0 La Liga Een ‘Galactico’ die debuteert. Altijd een magisch moment in Madrid. Vandaag is Rode Duivel Eden Hazard hoogstwaarschijnlijk aan de beurt in het Estadio Santiago Bernabéu. Maar hoe verging het zijn voorgangers?

Luís Figo: nerveus na verleden bij FC Barcelona

Luís Figo vierde zijn officieuze debuut voor ‘Los Blancos’ in de zogenaamde ‘Troféo Santiago Bernabéu’, een vriendschappelijk toernooi. Door zijn verleden bij grote rivaal FC Barcelona was het afwachten hoe hij ontvangen zou worden door de Madrilenen. De middenvelder had daardoor last van stress en maakte geen goede indruk. Zijn ‘gemiste’ start zette hij amper vier dagen later recht toen hij de winninggoal maakte tegen Valencia.

Zinedine Zidane: meteen winst in Spaanse Supercup

Zinedine Zidane maakte zijn eerste minuten voor de ‘Koninklijke’ tegen Real Zaragoza in de Spaanse Supercup. De Fransman was niet diegene die het verschil maakte, Raúl ging met de aandacht lopen met een hattrick. “Bernabéu is indrukwekkend”, vertelt Zidane na zijn debuut. “Het was de eerste keer dat ik hier speelde. Het geeft een uniek gevoel.”

Braziliaanse Ronaldo: een debuut om van te dromen

Ronaldo moest nóg langer dan Hazard wachten op zijn debuut door een blessure. Pas op 6 oktober speelde hij zijn eerste wedstrijd voor Real. ‘t Werd een debuut om van te dromen. Als invaller scoorde hij met zijn eerste balcontact, enkele minuten later maakte hij zijn tweede doelpunt.

David Beckham: meteen trefzeker

Ook David Beckham was meteen trefzeker. Hij maakte het derde doelpunt in de Spaanse Supercup en drie dagen later deed hij dat kunststukje over in de competitiewedstrijd tegen Real Betis.

Cristiano Ronaldo: ‘oppergalactico’

Wie Galactico zegt, denkt meteen aan Cristiano Ronaldo. De Portugees eiste een penalty op en scoorde - of wat dacht u - zonder twijfelen zijn eerste voor Madrid. Hij zou uiteindelijk 450 doelpunten maken voor Real. Fun fact: in dezelfde wedstrijd maakten ook Benzema en Kaká hun debuut.

Gareth Bale: dramatisch begin door blessure én nederlaag

Gareth Bale zou zijn debuut moeten maken hebben op 22 septemer 2013 tegen Getafe, maar hij liep een blessure op tijdens de opwarming. Een week later, tegen stadsrivaal Atlético, kon hij wel aan de aftrap verschijnen. Zijn debuut draaide uit op een drama. Tijdens de rust moest hij in de kleedkamer blijven door een spierblessure. Real verloor de wedstrijd met 1-0.