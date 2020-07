Van een doldwaze avond gesproken: Sevilla-speler blinkt uit met goal én... cruciale redding in slotseconden Redactie

07 juli 2020

Het was een avond om nooit te vergeten voor middenvelder Lucas Ocampos! 👏😆#SevillaFCEibar 🇪🇸 pic.twitter.com/OAd3IIU0sV Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link LaLiga Sevilla won gisteravond nipt tegen Eibar (1-0). De grote man bij de Andalusiërs was - niet voor het eerst dit seizoen - Lucas Ocampos. De Argentijnse aanvaller scoorde elf minuten na rust, maar zijn strafste prestatie moest dan nog komen.

Sevilla verdedigde z’n krappe voorsprong met hand en tand. Maar vlak voor affluiten viel doelman Tomás Vaclík uit. De wissels van de thuisploeg waren al opgebruikt en daarom trok Ocampos de handschoenen van Vaclík maar aan. Eibar kreeg nog één kans om de nederlaag af te wenden, nog één verre verre inworp. Doelman Marko Dmitrovic trok mee naar voren en de bal viel ook voor de linker van de kale Serviër. Hij mikte het leer tussen de palen, maar... Ocampos stond in de weg. In dezelfde fase haalde Jesus Navas de bal ook nog van de lijn.

Door de krappe zege staat Sevilla weer wat steviger op de vierde plaats in LaLiga. De ploeg van Julen Lopetegui vergroot het gat met nummer vijf Villarreal tot zes punten. Sevilla won voor de tweede keer op rij, nadat het eerder vier keer gelijk had gespeeld. De nummer vier in Spanje plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

