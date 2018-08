Van de woonkamer in Bilzen, door gangen van Bernabéu tot het 'heilige gras': Courtois geeft unieke blik achter de schermen bij zijn droomtransfer TLB

23 augustus 2018

17u48 1

Wekenlang was de transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid het onderwerp van speculaties. Begin deze maand raakte de overgang van de Rode Duivel naar de Spaanse grootmacht echter in kannen en kruiken en Courtois toont op zijn Facebook-pagina hoe dat allemaal in zijn werk ging. De doelman liet zich filmen op zijn 'twee dagen van de waarheid', 8 en 9 augustus, om zijn fans zo een unieke blik achter de schermen te geven bij dé (Belgische) transfer van de zomer. Hoe hij in de woonkamer in Bilzen stond, een telefoontje kreeg, met zijn familie naar de luchthaven vertrok, zijn medische tests aflegde, zijn contract tekende en tot slot het 'heilige gras' van het Estadio Santiago Bernabéu mocht betreden: alles passeert de revue in de montage.