Valse start voor Barcelona! Aduriz doet San Mamés ontploffen met gewéldige winner in slot

16 augustus 2019

22u48 2 Athletic Club ATH ATH 1 einde 0 BAR BAR Barcelona La Liga Barcelona is het nieuwe seizoen van de Primera Division gestart met een kater. De titelverdediger ging op bezoek bij Athletic Bilbao meteen de boot in met 1-0 na een geweldige winnende treffer in het slot van de 38-jarige invaller Aritz Aduriz.

Bij Barcelona begonnen miljoenenaanwinsten Frenkie de Jong en Antoine Griezmann in de basis, maar dat inspireerde niet meteen. Suarez zette de bezoekers wel bijna op voorsprong, maar hij trof de paal. De Uruguayaan moest even voor de rust naar de kant met een blessure. Ook in de tweede periode vond Barça de opening niet. Aduriz (89.) zorgde helemaal in het slot met de bijzonder knappe 1-0, een halve omhaal van net in de zestien, voor de complete verrassing (zie video onder).

Lionel Messi zat bij Barça niet in de kern. De Argentijn sukkelt met een kuitblessure, en trainer Ernesto Valverde wilde geen risico nemen met zijn steraanvaller. Ook geen Philippe Coutinho bij de Catalanen. De Braziliaan staat dicht bij een uitleenbeurt aan Bayern München.

GOLAZO | Invaller Aritz Aduriz met een WERELDGOAL in de absolute slotfase van de partij!



