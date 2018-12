Valencia, met invaller Batshuayi, sleept in 92ste minuut nog punt uit de brand tegen Sevilla Redactie

Valencia leek af te stevenen op een vierde seizoensnederlaag tegen Sevilla, maar in de 92ste minuut kopte Diakhaby de gelijkmaker tegen de touwen. Goed voor gelijkspel nummer negen bij de thuisploeg: 1-1. Michy Batshuayi viel in de 69ste minuut in. Door de puntendeling laat Sevilla het na om alleen naar de leiding te springen.

Een wereld van verschil voor Sevilla. Na de treffer van Sarabia leken de bezoekers in Mestalla alleen naar de (voorlopige) eerste plaats in La Liga te springen. Al stak ene Mouctar Diakhaby daar een stokje voor. De 21-jarige Fransman veerde goed op en knikte het leer in doel. Mestalla in extase. Na vijftien speeldagen is het al het negende gelijkspel voor Valencia. Veel schiet het daar dus niet mee op, maar het is zeker beter dan te verliezen in eigen huis.

De thuisploeg voetbalde tegen Sevilla in de eerste helft de beste kansen bij elkaar, maar telkens lag doelman Vaclik in de weg. Of de arm van Simon Kjaer. De Deen kreeg in de eigen zestien de hand tegen de arm, maar de bal ging, ook na tussenkomst van de videoref, niet op de stip.

Na de pauze kreeg Valencia het deksel op de neus. Sarabia stond namelijk op de goede plek om een gekraakt schot in doel te tikken. Werk aan de winkel dus voor de thuisploeg en daarom gooide Marcelino ook Michy Batshuayi tussen de krijtlijnen. Maar ook de Rode Duivel leek de bakens niet te verzetten. André Silva trapte voor Sevilla zelfs nog op de paal. Een vitale misser, zo bleek achteraf. Want in de 92ste minuut zorgde Diakhaby voor de verlossing. Sevilla telt nu even veel punten als Atlético Madrid en Barcelona, dat straks nog aan de bak moet.