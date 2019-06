Valencia eert blinde fan twee jaar na diens overlijden met standbeeld

04 juni 2019

18u51

Bron: Sportbible 0 La Liga Stoel 164, rij 15 op de centrale tribune in Mestella zal vanaf voortaan steeds bemand zijn. Valencia plaatste er een standbeeld van een supporter die twee jaar geleden overleed. Vicente Navarro Aparicio woonde jarenlang alle thuismatchen van zijn favoriete club bij tot hij stierf. En dat terwijl de man blind was.

“Mijn vader was een hevige supporter van Valencia en zo heb ook ik de microbe te pakken gekregen”, zegt Navarro’s zoon in een filmpje waarin hij het verhaal van zijn vader zaliger vertelt. “Ik was negen jaar toen hij mij meenam naar de bekerfinale in 1967. We versloegen Athletico Bilbao. Ik kan me amper herinneren hoe lang we er over deden om daar te geraken.” De Copa del Generalísimo-finale vond namelijk plaats in Santiago Bernabéu in Madrid, op zo’n 355 kilometer van Valencia.

40 jaar geleden scheurde Navarro zijn netvlies en werd hij blind. Maar de man zijn beperking maakte van hem een nog grotere fan van de Spaanse club. Een wedstrijd tegen Karlsruher was de laatste die hij op televisie keek. Vanaf dan zou Navarro enkel nog naar Mestella trekken om er de wedstrijden vanop de tribunes mee te maken.

“Papa wilde de club voelen en genoot zichtbaar van de sfeer. Ik vertelde hem dan over wat er zich afspeelde. 2004 was zijn meest memorabele jaar.” Valencia pakte toen de dubbel. Onder coach Rafael Benitez wonnen ze La Liga en de UEFA Cup. “Twintig jaar op voorhand markeerde hij de datum waarop de club 100 jaar zou bestaan. Daarom weet ik hoe graag hij er had willen bij zijn om dat te vieren. Nu zal hij niks meer moeten missen.”

Valencia bestaat sinds 18 maart 100 jaar en wil de band met zijn fans in de verf zetten. “Vicente volgde onze club met het puurste gevoel. Zijn standbeeld is een eerbetoon aan alle supporters die ons naar het succes leidden.”

