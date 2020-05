Vader van verongelukte José Antonio Reyes: “Sinds zijn dood geen enkele match meer bekeken” ABD

21 mei 2020

16u13

Bron: Movistar/AS 0 La Liga Op 1 juni 2019 overleed José Antonio Reyes op zijn 35ste bij een auto-ongeluk. Bijna een jaar later heeft zijn vader, Paco, in de Spaanse media zijn verhaal gedaan. En of hij zijn zoon, die speelde voor onder andere Arsenal, Real en Atlético Madrid en Sevilla, enorm mist. “Je kan je het niet eens voorstellen.”

Reyes, voor wie een klapband aan hoge snelheid (237 km/u) fataal werd, is een clubicoon van Sevilla. De Spanjaard speelde 242 wedstrijden voor de Andalusische club, waarmee hij drie keer de Europa League won. In een reportage van betaalzender Movistar over FC Sevilla komt ook papa Reyes aan het woord. Hij beschrijft met pijn in het hart wat hij voelde - en nog steeds voelt - na het plotse verlies van zijn zoon.

Ik heb geen voetbalwedstrijd meer gezien sinds zijn dood. En al zeker geen match van Sevilla, want dat doet te veel pijn Paco Reyes

“Je kan je het niet eens voorstellen. Ik ga elke dag om 9 uur ‘s ochtends naar de begraafplaats”, zegt hij. De moeder van Reyes, die gedurende zijn hele carrière een grote steun is geweest voor de speler, is lange tijd niet meer in het openbaar gezien. “Mijn vrouw is al 40 kilo afgevallen en komt amper buiten”, aldus Paco Reyes. “Je denkt er elke dag aan, je wordt er op alle mogelijke manieren aan herinnerd.” Daarom ook dat Paco voetbalwedstrijden mijdt. “Ik heb geen match meer gezien sinds zijn dood. En al zeker geen duel van Sevilla, want dat doet te veel pijn. Zijn Sevilla was alles voor hem.”

Rijkgevulde carrière

Reyes debuteerde in 2000 als zestienjarig toptalent in het eerste elftal van Sevilla - het begin van een rijkgevulde carrière. Hij bleef er tot 2004, waarna de winger als grote belofte naar Arsenal trok. Daar maakte hij deel uit van de ‘Invincibles’. The Gunners werden in 2004 namelijk landskampioen zonder ook maar één duel te verliezen. Reyes, die halverwege dat legendarische seizoen overkwam, speelde dertien competitieduels voor Arsenal waarin hij twee keer scoorde.

The Gunners verhuurden hem nadien aan Real Madrid en Benfica, alvorens hem definitief naar Atlético Madrid te laten vertrekken. Begin 2012 keerde Reyes terug naar Sevilla, de club van zijn hart waarmee de oud-international in totaal drie keer de Europa League won. Ook met Arsenal, Real, Atlético en Benfica pakte hij prijzen.

Clubicoon Reyes verliet Sevilla medio 2016 om aan de slag te gaan bij Espanyol. Na korte passages bij tweedeklasser Córdoba en het Chinese Xinjiang Tianshan Leopard vond hij begin 2019 onderdak bij tweedeklasser Extremadura, waarvoor hij nog negenmaal in actie kwam. In totaal droeg Reyes 21 keer het shirt van de Spaanse nationale ploeg. In 2006 speelde hij met La Roja het WK in Duitsland.