Vader Messi omringd door paparazzi voor gesprek met voorzitter Bartomeu: "Moeilijk voor Leo om bij Barça te blijven"

02 september 2020

14u13

Bron: Belga/Marca 2 La Liga De vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, Jorge Messi, is aangekomen in Barcelona en gaat vandaag in gesprek met Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van FC Barcelona. De Argentijn wilde op het vliegveld niets zeggen over de cruciale babbel. “Zijn toekomst bij Barça... Moeilijk, moeilijk”, waren zijn veelzeggende woorden voorafgaand aan het gesprek.



Jorge Messi, tevens de zaakwaarnemer van Lionel Messi, zou Bartomeu gaan verzoeken om zijn zoon transfervrij te laten vertrekken. Bartomeu zou op zijn beurt een contractverlenging willen voorstellen, waardoor de Argentijnse sterspeler tot 2023 aan de club verbonden zou blijven.

De familie Messi en FC Barcelona leven in onmin met elkaar. Messi miste vandaag ook de tweede training. Hij stelde de club vorige week op de hoogte van zijn vertrekwens. Zijn vader is nu in Barcelona om te spreken met Bartomeu. Hij liet op voorhand verstaan dat een verlengd verblijf moeilijk ligt: “Zijn toekomst bij Barça... Moeilijk, moeilijk. Het is moeilijk voor Leo om te blijven.” Geruchten over een gesprek met Pep Guardiola ontkende hij.

Barcelona heeft contractueel laten vastleggen dat Messi voor 700 miljoen euro mag vertrekken. Verschillende Spaanse media meldden afgelopen week dat hij onder zijn tot 2021 lopende contract uit kan, maar dat is volgens La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie, niet het geval.

