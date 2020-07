Vader Griezmann haalt uit naar Barça-coach Setién: “Jij bent slechts een passagier” XC

02 juli 2020

12u42 0 La Liga De vader en broer van Antoine Griezmann zijn kwaad op Barça-coach Quique Setién. Dinsdagavond viel de Franse aanvaller pas in de negentigste minuut in tegen z'n ex-club Atlético. En dat zinde de familie van ‘Grizi’ niet.

Quique Setién liet Antoine Griezmann pas in de negentigste minuut invallen tegen zijn oude club Atlético Madrid. De broer van de Fransman liet vervolgens al snel van zich horen op Twitter. “Ik kan serieus wel huilen. Twee minuten...”, doelde hij op het aantal speelminuten van Griezmann. De tweets werden nadien verwijderd.

Ook Alain Griezmann, vader van Antoine, was niet te spreken over de korte invalbeurt van zijn zoon. “Om te mogen praten moet je de sleutels van de vrachtwagen hebben, maar jij bent slechts een passagier”, klonk het. Die post werd eveneens verwijderd.

In de laatste vier duels stond Griezmann slechts één keer in de basis bij de Blaugrana. “Ik vind dat echt onbegrijpelijk”, zei z'n gewezen Atlético-trainer Diego Simeone na het 2-2-gelijkspel in Camp Nou. “Het team is niet altijd in balans met hem”, vertelde Setién dan weer over Griezmann. “En Messi en Suárez wil ik altijd opstellen. Ik ga geen sorry zeggen tegen Griezmann, maar ik ga wel met hem praten. Het is niet leuk om tegen je oude club zou laat in te vallen.”

Inmiddels zwelt de kritiek op Setién steeds verder aan, nu Barcelona de titel dreigt te verspelen aan Real Madrid. De koploper uit de hoofdstad kan vandaag vier punten uitlopen. Maar dan moeten Thibaut Courtois en co wel voorbij Getafe.

Lees ook: Setién na ‘onlogische’ wissel: “Ik ga met Griezmann praten, maar hij hoeft geen excuses te verwachten”