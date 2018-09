Uw krant ziet Courtois debuteren in Bernabéu en dit is ons oordeel: "Een routineklus"



Mathieu Goedefroy in Spanje

01 september 2018

21u22 2 Real Madrid RMA RMA 4 einde 1 LEG LEG CD Leganés Primera Division Net geen halfuur. Zo lang hield Thibaut Courtois bij zijn debuut voor Real Madrid de netten schoon. ’t Was gelukkig zijn schuld niet. De Rode Duivel keepte foutloos.

GOAL | @thibautcourtois moet zich een eerste keer gewonnen geven in het shirt van @realmadrid.



1️⃣-1️⃣

⚽@carrilloguido9

🇪🇸#RealMadridLeganés pic.twitter.com/IBYiKivps5 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Een eerste basisplaats in geschenkverpakking was het toch wel, voor Thibaut Courtois vanavond. Tegen het zeer bescheiden Leganes - vorig seizoen net niet gedegradeerd uit de Primera Division. Vrezen hoef je dan niet, al zeker niet met de ruggesteun van het indrukwekkende witte leger achter het Koninklijke doel. Al na twee minuten mocht de doelman van de Rode Duivels de bal een eerste keer beroeren. Een terugspeelballetje natuurlijk, Courtois tikte keurig terug op Varane.

Hopelijk had de Rode Duivel met volle teugen genoten van dat eerste balcontact, want het zou maar liefst zestien minuten duren eer hij het leer nog eens van nabij zou zien. Een inworp van Sergio Ramos mocht hij doortikken richting Varane… Eigenlijk had onze landgenoot tot dat moment met een stevig glas sangria in de hand kunnen staan keepen, er zou nog geen druppel gemorst zijn. Tussendoor had Gareth Bale de thuisploeg op 1-0 gebracht. Aan zijn kant van het veld beperkte Courtois zijn reactie daarop tot een gebalde vuist. Op je eerste schooldag doe je niet te gek.

Toch zou de wereld er vijf minuten later helemaal anders uitzien. Toegegeven: de tegengoal had niemand zien aankomen. Courtois keek machteloos toe hoe Casemiro in het strafschopgebied een Leganes-spits over het been legde. Beetje dom en strafschop. De nobele onbekende Guido Carillo legde keurig in de rechterhoek, Courtois lag op dat moment al tegen de grond in de linkse. Zo gaat dat met strafschoppen. Even later was de Rode Duivel wel attent op een schot(je) van Michael Santos. Wat pakbaar was, werd gepakt.

De tweede helft begon zoals de eerste: met een doelpunt voor de Koninklijke. De VAR moest er een eeuwigheid over dubben, maar uiteindelijk besloot de man in het kot dat er aan de kopbalgoal van Benzema geen duwfout voorafging. 2-1. Courtois kon even later niet beletten dat een slechte terugspeelbal van Sergio Ramos een corner voor Leganes werd. Niet zijn schuld.

Karim Benzema deed de wedstrijd definitief op slot met de 3-1. Netjes in de hoek geschoven vanop de rand van het strafschopgebied. De man is in vorm. Op penalty maakte kapitein Ramos er even later nog een gevleide 4-1-zege van. Zoals de traditie dat voorschrijft ging Thibaut Courtois na het laatste fluitsignaal de thuisaanhang groeten. De debutant kreeg de handjes beleefd op mekaar.

De conclusie is evenwel dat er geen is. Thibaut Courtois bleef foutloos (en eigenlijk ook werkloos) bij zijn debuut. Leganes was niet meer dan een opwarmertje voor het echte trabajo, binnenkort in de Champions League. Op 19 september staat AS Roma voor de poorten van het Bernabéu, dat onze landgenoot dàn maar op de afspraak is.

Primera ovación -sin contar la presentación- para Thibaut Courtois en el Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/sXTkUXAe45 Irati Prat(@ IratiPrat1) link

Real profiteert trouwens van het verrassende verlies van Atlético bij Celta Vigo om voorlopig alleen op kop te gaan in de Primera Division. FC Barcelona kan mits winst zondag thuis tegen SD Huesca op gelijke hoogte komen met 9 op 9.