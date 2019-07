Unieke blik achter de schermen bij de eerste dag van Frenkie de Jong bij Barcelona Redactie

05 juli 2019

11u39

Bron: Dugout, AP 0

Frenkie de Jong is begonnen aan zijn avontuur bij FC Barcelona. Op zijn eerste echte dag als Barça-speler werd het Nederlandse goudhaantje van hot naar her gesleurd. Vandaag volgt de officiële voorstelling in Camp Nou.

De Jong ondergaat deze ochtend eerst nog zijn medische tests en zal ‘s middags een fotoshoot hebben in de fanshop nabij Camp Nou. Vanavond volgt dan de presentatie op het veld in het mythische stadion en daarna staat nog een persconferentie op het programma. Hierboven krijgt u alvast een unieke blik achter de schermen van dag één.

De Jong: “Natuurlijk droomde ik er als kind van om op een dag voor Barcelona te spelen”