Twee strafschopgoals, natrappen en winnen: 'scarface' Ronaldo zuigt de aandacht naar zich toe op Mestalla

27 januari 2018

18u04

Valencia heeft Real Madrid geen nieuwe opdoffer kunnen bezorgen. De seizoensrevelatie van LaLiga werd pas na rust echt wakker en op dat moment had Cristiano Ronaldo al twee strafschoppen in doel gejaagd. Santi Mina bracht met de 1-2 de spanning nog wel terug, maar met twee late goals stelden Marcelo en Kroos de Madrileense zege veilig.

Real trok met een klein hartje richting Valencia. Sinds lang draaien 'Los Che' nog eens een goed seizoen, Real werd deze week nog pijnlijk uit de Spaanse beker geknikkerd door Leganés en de laatste competitiematch waarin Bale, Benzema én Cristiano Ronaldo nog eens samen startten, werd verloren (op 23 april 2017 met 2-3 tegen Barça, red.). Maar de 'Koninklijke' angst bleek onterecht. Bij rust leidden de hoofdstedelingen met 0-2. De hoofdrol was voor Cristiano Ronaldo.

'Scarface' Ronaldo droeg in zijn gezicht nog de sporen van de hoofdwonde die hij vorig weekend opliep tegen Deportivo. Maar dat deerde hem duidelijk niet. Op het kwartier zette de Portugese superster een counter op en via Marcelo en Benzema kwam 'CR7' in het strafschopgebied van Valencia in balbezit. Montoya werkte de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar onhandig tegen de grond en Ronaldo faalde niet vanaf elf meter: 0-1.

BAM! @Cristiano zet Real op voorsprong vanop de stip! ⚽ #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/mecYmliU2B Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

En zeven minuten voor rust werd Montoya, nota bene een jeugdproduct van Barcelona, nog wat meer de antiheld. De rechtsachter sprong vol in de rug van Benzema en de bal ging weer op de stip. Ronaldo faalde opnieuw niet. De Portugees scoorde zo de honderdste strafschopgoal in zijn carrière. Prima eerste helft dus voor de spits, al ontsnapte hij op slag van rust wel aan rood nadat hij natrapte op Dani Pareja.

Alweer een penalty voor @realmadrid! 😱 #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/EnRHRT9MRf Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Navas redt de meubelen, Marcelo en Kroos maken het af

Valencia had het moeilijk in de eerste helft, creëerde weinig kansen en de mannen van trainer Marcelino konden hun knappe derde plaats in de stand niet rechtvaardigen. Maar na rust lukte dat wel. Eerst ontsnapte Montoya nog aan een derde (!) strafschopovertreding, maar daarna was het al Valencia wat de klok sloeg. Real had veel fouten nodig om de thuisploeg af te stoppen, maar vlak voor het uur zorgde Santi Mina met een rake kopbal toch voor de aansluitingstreffer.

.@NavasKeylor pakt uit met een knappe redding! 👏 #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/068y96ieKt Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Real begon te bibberen, Ronaldo was onzichtbaar en er was een uitstekende voetveeg van Navas nodig om de 2-2 te voorkomen. Zou Real dan toch nog schipbreuk lijden in Mestalla? De thuisploeg wilde daar alvast alles aan doen en Marcelino gooide met Zaza en halve Belg Andreas Pereira fris aanvallend bloed in de strijd. Maar de treffers vielen aan de andere kant. Marcelo trof eerst raak vanuit een scherpe hoek en in de slotminuut van de reguliere speeltijd zag ook Kroos zijn afstandsschot in doel vliegen. Zidane slaakt een zucht van verlichting.

GOAL! Marcelo maakt er 1-3 van. Boeken toe voor @valenciacf? ⚽️ #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/hmOiMHiTYN Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link