Twee coronagevallen bij Atlético: Diego Costa en Santiago Arias in quarantaine Redactie

03 september 2020

22u08

Bron: Belga 0 La Liga Atlético Madrid-spelers Diego Costa en Santiago Arias verblijven in quarantaine nadat ze besmet bleken met het coronavirus. Dat heeft de club uit La Liga donderdag bekendgemaakt.

De spelers van Atlético werden volgens het coronaprotocol van La Liga getest in aanloop naar de trainingen die vrijdag worden hervat. Maar Costa en Arias waren daar niet bij nadat ze eerder een positieve test afleverden tijdens hun vakantie.

"Diego Costa en Santiago Arias, die positief testten, hebben zich momenteel geïsoleerd. Ze vertonen geen symptomen", zo klinkt het in een persbericht. "Beide spelers zijn thuis en leven de protocollen en maatregelen na die door de autoriteiten en La Liga zijn opgesteld. Hun rentree is voorzien na hun quarantaineperiode."

La Liga wordt op 12 september hervat. Atlético Madrid komt pas in de derde week van het seizoen in actie, om het team genoeg rust te gunnen na hun uitgelopen Champions League-campagne. Op het kampioenenbal werd Atlético in de kwartfinales met 2-1 uitgeschakeld door RB Leipzig.