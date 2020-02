Twee assists van Leo Messi, twee goals van Ansu Fati voor FC Barcelona tegen Levante Redactie

02 februari 2020

23u36 0 Barcelona BAR BAR 2 einde 1 LEV LEV Levante UD La Liga FC Barcelona heeft de 22ste speeldag in La Liga afgesloten met een 2-1 overwinning tegen Levante. De kloof met leider Real Madrid bedraagt opnieuw drie punten.

✅ Twee assists van Messi

✅ Twee goals van Ansu Fati



De meester en de leerling doen het voor Barça vanavond! 👨‍🏫👏 pic.twitter.com/IR0bdDWQC9 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De pas 17-jarige Ansu Fati zette Barça in de eerste helft met twee doelpunten (30' & 32') op rozen. Twee keer leverde Lionel Messi de assist. Na de pauze lukten de bezoekers in de toegevoegde tijd de aansluitingstreffer langs Ruben Rochina, maar die kwam te laat. In de stand komt Barça met 46 punten op drie punten van Real Madrid. De Koninklijke, met Thibaut Courtois in doel, won zaterdag de stadsderby tegen Atletico (waar Yannick Carrasco inviel) met 1-0. Levante blijft dertiende.

GOAL | Wat een heerlijk doelpunt van @rubenrochina23! 🚀



2️⃣-1️⃣ 🇪🇸 pic.twitter.com/lBqs8O0DVZ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link