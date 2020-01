Transfer Talk. AA Gent verlost van overbodige spits Sylla - Anderlecht leent Thelin uit aan Malmö

05 januari 2020

Mamadou Sylla (AA Gent) trekt naar Russische FC Orenburg

AA Gent is verlost van Mamadou Sylla. De 25-jarige Senegalees kwam in de zomer van 2017 voor 3,8 miljoen naar AA Gent, maar hij kon bij de Buffalo’s nooit een rol van betekenis spelen. AA Gent wou al langer af van de spits, maar vorige zomer liep een overgang naar KV Kortrijk spaak. De voorbije maanden bleek dat Sylla ondanks een tot 2021 lopend contract geen enkele rol meer te spelen had in de Ghelamco Arena. Sylla vertrekt definitief naar het Russische FC Orenburg, dat onderaan de Premjer Liga bengelt. (RN)

Anderlecht leent Thelin uit

De afslanking van de kern is nu echt begonnen. Anderlecht leent Isaac Kiese Thelin (27) uit aan Malmö in zijn geboorteland. RSCA werkt aan de laatste details, er is een aankoopoptie voorzien, Kiese Thelin ging niet mee op stage. De Zweedse aanvaller is al maanden overbodig bij Anderlecht. Paars-wit wil hem deze winter graag vervangen door een spits die kan concurreren met Kemar Roofe.

Wonderkind naar Real

Zodra Reinier Jesus achttien jaar oud wordt, moet de Braziliaan voor 30 miljoen euro de overstap maken van Flamengo naar Real Madrid. Dat meldt sportkrant Marca. De Koninklijke wil per se wachten tot zijn achttiende verjaardag - binnen exact twee weken - om problemen met wereldvoetbalbond FIFA te voorkomen.

Ook Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain jagen op de handtekening van Reinier. Als de deal is beklonken, sluit Reinier eerst aan bij Real Madrid Castilla, het tweede team. Jesus volgt sinds gisteren als het Instagram-account van de Koninklijke.