Tranen bij ‘The Special One’ na penaltydrama tegen Bayern in 2012: “Enige keer in mijn carrière als coach dat ik gehuild heb”

Terug naar 2 mei 2012. Nadat Barcelona drie jaar op rij landskampioen was geworden, was het terug aan Real Madrid om de titel binnen te rijven. 'De Koninklijke' deed dat in stijl, met enkele knappe records. Een pijnlijke exit in de Champions League eerder dat seizoen zorgt bij toenmalig T1 José Mourinho echter nog altijd voor een bittere nasmaak.

José Mourinho krijgt regelmatig kritiek te verduren vanwege zijn “defensieve speelstijl”. Het kan hem ongetwijfeld weinig schelen. De prijzenkast van de Portugese oefenmeester puilt uit. Portugal, Engeland, Italië en Spanje heeft hij al veroverd. Hij is tot op de dag van vandaag de enige coach die dat kan zeggen. Ook individueel doet hij het niet slecht. Hij werd al geregeld uitgeroepen tot coach van het jaar.

In 2010 kwam Mourinho aan in Madrid, met op zak een verse ‘treble’: kampioen in Italië, bekerwinnaar én Champions League-winnaar met Inter. Al won hij met Real wel meteen de beker, een titel bleef uit in zijn eerste seizoen. Tot het seizoen 2011-2012, ook wel het ‘recordjaar’ genoemd. Een recordaantal punten (100). Een recordaantal doelpunten gescoord (121). Een record in het doelpuntenverschil (+89). En daarbovenop nog eens de strafste uitreputatie ooit, met 50 punten en 51 goals in 18 wedstrijden.

Mourinho blikt er bij Marca met plezier op terug: “Het was een belangrijk moment, want het gebeurde in een speciale periode van de dominantie van Barcelona. Het beëindigen van die dominantie en daarbij ook records in punten en doelpunten behalen maakte het nog interessanter en belangrijker, omdat we het op zo’n speciale manier deden. We wonnen niet gewoon de competitie, we schreven geschiedenis.”

We hadden het gevoel dat we de beste waren, en met die mentaliteit gingen we naar Valencia, Sevilla, Calderón of Camp Nou. José Mourinho

Het Barça van Pep Guardiola, met hoofdrolspelers Messi, Xavi en Iniesta, afstoppen, het is niet velen gegund. “Ik denk dat het belangrijk was dat we een manier van spelen vonden waarin wij het beste zijn. Natuurlijk was het enorme talent van al die geweldige voetballers en de connectie tussen hen ook belangrijk, misschien wel het belangrijkste. Ze waren allemaal heel close, verbonden door de ambitie om kampioen te worden. We hadden het gevoel dat we de beste waren, en met die mentaliteit gingen we naar Valencia, Sevilla, Calderón of Camp Nou.”

Speeldag 35. Barcelona tegen Real Madrid. 1-2. Een beslissend moment, want Real pakte een bonus van 7 punten. “Mooie herinneringen. We gingen op zoek naar twee resultaten, een overwinning of een gelijkspel. We hadden ons goed voorbereid. Ik herhaalde voortdurend tegen mijn spelers: ‘We gaan winnen, we gaan winnen. De emotie en druk die zij hadden omdat ze thuis speelden... We gaan ze afmaken in de omschakeling.’” Ronaldo scoorde het winnende doelpunt.



Rock & Roll

Het voetbal van Real werd beschreven als ‘Rock & Roll’. De ervaren Iker Casillas stuurde zijn troepen. Achteraan hield het duo Carvalho - Pepe alles dicht, de vleugelbacks waren Marcelo en huidig aanvoerder Sergio Ramos. Op het middenveld stond de tandem Khedira - Xabi Alonso, met Özil een rijtje hoger. Di María, Benzema en natuurlijk Cristiano Ronaldo moesten de doelpunten verzorgen. “Defensief stonden we altijd goed georganiseerd. Er was veel discipline, en we konden met een zeer explosieve omschakeling spelen. Zeer snel en recht op doel af”, aldus The Special One.

CR7 scoorde dat seizoen maar liefst 44 keer in competitieverband. Net niet genoeg voor de titel van topschutter, want ene Lionel Messi scoorde er dat seizoen nog 2 meer.

Tranen

Het was echter niet allemaal rooskleurig dat jaar. Real Madrid moest in de halve finale van de Champions League voorbij Bayern München. Na een 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd in München wisten de troepen van Mourinho wat hen te doen stond. Scoren, en achterin alles gesloten houden. Dat eerste lukte, dat tweede niet. Twee doelpunten van Ronaldo en ééntje van Robben. Strafschoppen dus. Specialisten Ronaldo en Kaká misten, Ramos trapte de beslissende penalty over. Weg finale. Weg derde trofee met de grote oren voor José.

Een zware klap voor de Portugees, net na de belangrijke zege eerder die week in Barcelona. “De enige keer in mijn carrière als coach dat ik gehuild heb na een voetbalwedstrijd. Ik herinner het me nog goed: ik en Aitor (Karanka) stonden geparkeerd voor mijn huis, huilend. Het was hard, want we waren dat seizoen het beste team van Europa.”